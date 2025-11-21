'Sve što su rekli, BILE SU LAŽI! Posle svake laži, desio se zločin protiv srpskog naroda' Gujon uputio važnu poruku: Srbi, pamet u glavu i oprezno (VIDEO)

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon oglasio se na društvenoj mreži Iks povodom neistina koje su iznete na račun naše državave i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Gujon je u opisu objave napisao ''Lažu opet! Šta sada smeraju?''.

- Koje su sve užasne laži iznosili protiv Srba i Srbije prethodnih decenija? Srbe su proglasili genocidnim narodom. Nisu ustaše koji su na svojoj teritoriji imali najveći dečji logor na svetu, nego Srbe. Onda su dopustili Oluju. Srbe su optužili za zverstva u Bosni i Hercegovini, nisu džihadiste koji su sekli glave po srpskim selima, nego Srbe. Onda su dopustili proterivanje Srba iz Sarajeva. Srbe su predstavljali kao varvare na Kosovu i Metohiji. Nisu albanske teroriste OVK koji su spalili 150 crkava i manastira i proterali 250.000 civila, nego Srbe, onda su pokrenuli agresiju i bombardovali Srbiju 78 dana. Sve što su rekli, bile su laži! Posle svake laži, desio se zločin protiv srpskog naroda - rekao je Gujon i dodao:

Danas isti zapadni mediji govore o safariju na ljude koji su organizovali Srbi u Bosni 90-ih. Kažu da je i sam predsednik države Aleksandar Vučić, učestvovao u tome. Lažu! Znamo mi, znaju i oni, ali sa kojim ciljem? Zato, Srbi, pamet u glavu i oprezno. Nije sve politika, ima nešto iznad toga, to je Srbija.

