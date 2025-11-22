AKTUELNO

Politika

Tompson ponovo šalje ustaške poruke: 'Za dom, spremni' odjekivalo osiječkom dvoranom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/HINA/MIROSLAV LELAS ||

Hrvatski pevač Marko Perković Tompson, poznat po veličanju ustaštva, ponovo je sinoć na koncertu u Osijeku sa publikom razmenio ustaški pozdrav "za dom spremni".

Tokom nastupa izveo je pesmu "Bojna Čavoglave", a započeo ju je pokličom "za dom", na šta je publika u Osijeku odgovorila "spremni".

Ovo, ne samo da nije "dijalog" na koji Evropska unija poziva, već je samo još jedan pokazatelj toga kakvo raspoloženje preovladava u Hrvatskoj ovih dana.

Čista demonstracija ksenofobije i fašizma koji su, po svemu sudeći, postali zvanična politika cele države.

Autor: A.A.

#Fašizam

#Hrvatska

