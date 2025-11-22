NAPADI NA VUČIĆA IZ ZEMLJE I INOSTRANSTVA SVE MONSTRUOZNIJI: Jedini cilj je da se Srbija i njen predsednik ponize i optuže za najjezivije zločine!

Prethodnih dana srpska javnost je bila svedok nikad jačih i bolesnijih napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, što pokazuje da blokaderi u pokušajima ostvarivanja svojih ciljeva ne prezaju ni od čega. Interesantno je, međutim, da su napadi blokadera bili praktično sinhronizovani sa sličnim napadima na Aleksandra Vučića koji su dolazili iz inostranstva.

Tako je hrvatski samoproglašeni istraživački "novinar" Domagoj Margetić plasirao laž da je Vučić, navodno, učestvovao u ubijanju civila tokom opsade Sarajeva pre tri decenije, što bi slobodno moglo da zauzme prvo mesto u ovom nizu besramnih izmišljotina.

Napadima iz inostranstva pridružio se i austrijski javni servis ORF, koji je bez ikakve provere i ograde preneo Margetićeve optužbe na račun predsednika Srbije, a napadima se na kraju pridružio i Zoran Đajić, stari znanac policije kad su pretnje predsedniku Vučiću u pitanju. On je, da podsetimo, napisao na društvenim mrežama: "Vreme je: ko se mača lati, od mača i strada", "Dani su mu odbrojani, mi to znamo, ali on takođe. Uskoro!", napisao je Đajić. Poslednji u nizu napada usledio je od Marinike Tepić, potpredsednice Stranke slobode i pravde, koja je Aleksandra Vučića nazvala "vođom kriminalne grupe".

Gospodski odgovor

Priliku da uvredi predsednika nije propustila ni Dijana Hrka.

- Ako predsednik hoće da pričamo o njegovom sinu i supruzi, nije problem, on možda i zna da ja neke stvari znam i da mu znam porodicu od pre - rekla je Hrka.

Đurić: Tužićemo sve koji povezuju Vučića i napade u Sarajevu Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da bi sve koji lažno povezuju Vučića s napadima u Sarajevu trebalo tužiti za astronomske iznose. - S obzirom na razmere najnovijih klevetničkih izmišljotina, a tvrdnje očigledno imaju za cilj da naruše regionalne odnose i poziciju Srbije, sklon sam da preporučim da tužimo za astronomske iznose sve one koji izmišljaju ove sramotne priče. Oni koji trguju lažima treba da budu spremni da plate - napisao je Đurić na društvenoj mreži Iks.

Predsednik Vučić, s druge strane, nije hteo da se služi oružjem blokadera, već im je na gospodski način odgovorio.

- Ne pada mi na pamet da ja blokaderima vređam porodice i uništavam živote. Ja ću da ih pobeđujem politički! Pobeđivaću ih radom, marljivošću i dobrim rezultatima - poručio je, između ostalog, predsednik Vučić.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ističe da je ovo najmonstruoznija kampanja ikad vođena protiv jednog predsednika.

- Da vi optužite predsednika države za takve stvari, pa to je nezabeleženo u istoriji politike! I da vam zapadni mediji preuzimaju vesti od Domagoja Margetića, koji je sve samo ne kredibilan novinar. Ovo je brutalan napad na Srbiju, i drago mi je što su se neki članovi Vlade odmah oglasili, i ja zaista mislim da mi kao država moramo uraditi ono što su SAD uradile kad su usledili napadi na Donalda Trampa od strane BBC. Tada je BBC morao da plati ogromnu kaznu i ja mislim da mi to moramo da uradimo - rekla je predsednica Skupštine.

Dodala je da se predsednik bori za zemlju i građane.

- Vučić se borio za ovu zemlju i građane, a oni su se borili samo za sebe. I to tako što su krali i sve iz budžeta prelivali u svoje džepove. Alal vera i Mariniki Tepić i Draganu Đilasu, Bog da ih poživi takve kakvi su, dobro je da blokaderi imaju takve borce protiv korupcije - zaključila je Brnabićeva.

Ideologija ustaštva

Potpredsednica pokrajinske vlade i članica Predsedništva Srpske napredne stranke Sandra Božić reagovala je na bezočne laži i navela da "jedini snajper čija je svrha nesumnjiva danas puca sa položaja medijskih kasapnica Nova S i Danas, gde je meta jasna, a paljba ubojito precizna". Ona je ocenila da je nesumnjiva namera svih ovih napada da se Aleksandar Vučić dehumanizuje, a Srbija ponizi i okarakteriše kao odgovorna za najjezivije zločine!

Blokaderi žele da dobiju pomoć iz inostranstva Sandra Božić je istakla da se iza napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića krije pokušaj blokadera da dobiju pomoć iz inostranstva. - Ovim medijskim spinom pokušavaju da pridobiju pomoć iz inostranstva kako bi nastavili pokušaje promene vlasti u Srbiji, koja im je trn u oku samo zbog toga što čuva svoju nezavisnost - zaključila je Božićeva.

- Njihova medijska paljba je oduvek nalazila najgori šljam za saučesnike u najprljavijim poslovima, dok su neoustaše oduvek bile najpouzdaniji partneri, posebno onda kad je potrebno izvršiti zadatak napada na Srbiju i okarakterisati je kao zločinačku tvorevinu. Cilj kampanje koju vode poslednjih dana jeste namera da kroz maliciozne tekstove predsednika Vučića prikažu odgovornim za najmonstruoznije zločine, koje mogu da izmisle samo oni koji su zadojeni ideologijom ustaštva. Takva kampanja predstavlja deo perfidnog hibridnog rata protiv predsednika Aleksandra Vučića i Srbije čiji je autor propali hrvatski političari i učenik Franje Tuđmana Domagoj Margetić - poručila je Božićeva.

