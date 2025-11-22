AKTUELNO

MUP SE HITNO OGLASIO NA INSTAGRAMU ZBOG NEVREMENA: Ove tri situacije su ključne, oprez

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputio je apel svim vozačima usled snežnih padavina i klizavih puteva koji stvaraju izazove u saobraćaju. Podsetili su da je ovakvim uslovima najvažnije usporiti i voziti promišljeno.


- Brzinu prilagodite vremenskim uslovima i stanju kolovoza - sa snegom i poledicom zaustavni put vozila je znatno duži - apeluje MUP.

Ističu da zimske gume nisu opcija, već obaveza - one obezbeđuju bolje prijanjanje i stabilnost.

Takođe, usled snežnih padavina koje su ovog jutra pogodile Srbiju iz MUP-a savetuju da:


Držite veće odstojanje - klizav kolovoz zahteva više prostora za reakciju.

Izbegavajte nagle pokrete - blago kočenje i smiren ulazak u krivine smanjuju rizik od proklizavanja.

Obratite posebnu pažnju na pešake i bicikliste - u zimskim uslovima je vidljivost značajno lošija.

- Vožnja po snegu i ledu ne dozvoljava greške. Vozite sporije i opreznije, čuvajte i sebe i druge - savetovali su za kraj.

Autor: D.Bošković

