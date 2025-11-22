AKTUELNO

Politika

Raspad blokadera: Pukao još jedan skup - šaka jada ispred RTS-a

Foto: Pink.rs

Blokaderi su za danas najavili veliki skup u Beogradu, ali je kao što možete videti, taj skup pukao.

Naime, grupa zgubidana okupila se ispred RTS-a, ali kao što se da primetiti, njih je toliko malo da ne mogu ni ulicu da zatvore.

Totalni raspad blokadera... ne podržava ih više ni sopstvena porodica.

Pre njihove krajne tačke, grupa blokadera pojavila se danas popodne ispred Palate pravde, pokušavajući da još jednom demonstrira svoju "masovnost", a pokazali su upravo suprotno.

Raštrakali su se blokaderi ne bi li se činilo da ih je više, ali slika iz drona ne može da prevari.

