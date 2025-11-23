Đorđević: Od početka se videlo da će pokušaj obojene revolucije u Srbiji da propadne! Srbija je jaka zemlja, sposobna da se bori protiv takvih stvari

Komentarišući pokušaj obojene revolucije u Srbiji, bivši ministar odbrane Zoran Đorđević, rekao je za Novo jutro TV PINK kod Jovane Jeremić, da je ona u samom početku imala takav scenario da se videlo da će da propadne.

- Probali su na istoj matrici i scenariju dobiju vlast, bez izbora i političke borbe. To se nije desilo, niti će se desiti, jer je Srbija jaka država, koja je sposobna da se bori protiv takvih stvari - rekao je Đorđević.

Kako kaže, sve što se dešavalo u prethodnom periodu da neki i sa štrjkom glađu dođu do političkih poena, ali na taj način ne može ništa da se dobije.

- Razgovor i dijalog je nešto što je najbitnije i mora da se ide u tom nekom pravcu, a to što mediji određeni promovišu, to nije ništa čudno, ni za druge zemlje. Uvek postoje frakcije koje rade protiv države - rekao je Đorđević.

Ističe da se vidi da paralelno sa svim tim, naš predsednik ima sastanke sa određenim liderima, a u medijima se pojavljuju stvari koje su protiv Srbije i Aleksandra Vučića, ali to ne znači da su te zemlje protiv nas, međutim, dodaje, to opozicija pokušava da iskoristi protiv vlasti.

Đorđević je, komentarišući situaciju oko NIS-a, rekao da nije ni prvi ni poslednji put neko koristi situaciju da Vučić "prokliza".

- Država radi odgovorno, sve ide u pozitivnom pravcu, svi su shvatili da je tajming i ugovor jako bitan za našu državu i da sve ide u pravcu da se to reši. Ja verujem predsedniku koji je uvek, pokazalo se do sada, bio u pravu kada je o nečemu pričao - rekao je Đorđević.

Kako kaže, ljudi znaju kada prodaju auto, kako to nije lak posao, a zamislite jedna takva kompanija poput NIS-a, za to je, ističe, potrebno vreme, da se utvrdi vrednost i ponudi fer cena.

- Čak i da nađete kupca, potrebno je vreme da se to nešto proceni. Ono što je bitno, opozicijoni mediji su priznali jednu stvar, time što kažu da je to rešenje na kome će da se da se slomi Vučić, pokazuju da je to veliki problem za Srbiju, ali sto isto tako, kada Vučić to razreši, onda je to velika pobeda Srbije i Aleksandra Vučića - rekao je Đorđević.

Ističe da je njima u duši i biti da budu negativni.

Autor: A.A.