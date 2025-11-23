'NASTAVLJAMO DIJALOG OD OBOSTRANOG INTERESA' Vučić posle sastanka sa kongresmenima SAD: Izrazili smo spremnost da dodatno jačamo veze i saradnju između Srbije i Sjedinjenih Američkih država (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa kongresmenima SAD, predstavnicima država Ohajo i Nju Džersi Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom.

- Sa kongresmenima SAD @repmiketurner i @donaldnorcross o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i svim aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. U sadržajnom i otvorenom razgovoru, izrazili smo spremnost da dodatno jačamo veze i sveukupnu saradnju između Srbije i Sjedinjenih Američkih država, kao i da nastavimo dijalog po svim pitanjima od obostranog interesa- piše u objavi predsednika Vučića.

- Kada je reč o energetici, istakao sam da je za Srbiju veoma značajno pitanje funkcionisanja kompanije NIS i očuvanje energetske bezbednosti naše zemlje i izrazio uverenje da će se to pitanje uskoro rešiti- napisao je predsednik Srbije.

Autor: Jovana Nerić