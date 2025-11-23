DA LI SRBIJU ČEKAJU TEŠKE I LOŠE VESTI U NAREDNIM SATIMA? Vučić zakazao hitan sastanak sa članovima energetskog tima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je hitan sastanak sa članovima energetskog tima za danas u 17 časova saznaje Pink.

Hitnost ovog sastanka govori da se verovatno radi o lošim vestima za Srbiju kada su pregovori oko NIS-a u pitanju.

Predsednik Vučić je juče govorio o pronalaženju rešenja za NIS, i istakao je da to nije lak zadatak.

On je u petak uveče i subotu ujutru razgovarao sa Amerikancima o NIS-u, i rekao je juče da će u roku od 48 sati izneti više informacija o tome. Dodao je i da će pričati s drugima na ovu temu.

- Teško je, ali doći će sve na svoje. O svemu ću više govoriti u roku od 48 sati. Građani ne moraju da brinu ništa, naše je da brinemo. Teško je zato što Amerikanci hoće da vide završen ugovor i detalje ugovora, a detalje ne mogu da vide posle pet dana pregovora. A nama je licenca potrebna koliko juče! Ako je ne dobijemo, rafinerija staje. I neće ni to osetiti građani na pumpama, ali će država osetiti - naglasio je Aleksandar Vučić.

Predsednik je dodao da Srbija zaista ima pravo preče kupovine, ali da je aktuelno rukovodstvo ranijim odlukama prethodnih vlasti dovedeno u nemoguću situaciju.

- Još jedna stvar. Vidite, nama o pravu preče kupovine govore oni koji su izvršili pravo preče prodaje. Oni su prodali 56,16 odsto Rusima, a onda i malim akcionarima još 14 odsto, da bi se dodvorili nekome pred izbore. I onda dolaze kod mene i ja sam kriv zato što ne mogu da kupim nešto što neko drugi neće da proda. A nisu krivi oni koji su sve to prodali da bi dobili glas više na izborima?! Kako vas tako prevare i uvuku vas u zamku... Nivo prevara i laži, besmislica kojima se služe je neverovatan. Šta treba da kažem Rusima, da ne mogu da prodaju Arapima ili Mađarima? Da kažem ne može, a nama se žuri da prodaju. Ili da krenemo u neprijateljsko preuzimanje, ali ja to ne želim. To žele mnogi u svetu, ali to je poslednja opcija, kada više nije neprijateljsko preuzimanje, već njihovo neodgovorno ponašanje - kazao je predsednik Srbije.

Autor: Jovana Nerić