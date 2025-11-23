AKTUELNO

Politika

KRVAVA ŠAKA, ĆIRILICOM IZ HRVATSKE! Ovo je jedan od najvećih dokaza odakle su gazde, inspiratori i koordinatori obojene revolucije

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Društvene mreže ||

Izmena na društvenoj mreži X (bivši Tviter) otkrila je odakle deluju svi profili na ovoj platformi.

Brojni korisnici mreže su primetili da nisu u pitanju domaći nalozi, a sada je istina otkrivena i zvanično.

Kako se može videti u odeljku "Informacije o profilu", najviše blokadnih profila vodi se upravo iz Hrvatske, dokazujući da upravo susedske tajne službe zaista upravljaju njima, a ne "studenti"!

To se vidi po tome što je aplikacija za mrežu X skinuta sa App store-a (prodavnice aplikacija) u Hrvatskoj.

Nije u pitanju samo ta zemlja - neki od blokaderskih naloga vode se i iz Italije, Engleske, Amerike i Kanade.

Otkriće obuhvata značajan broj blokaderskih naloga, među kojima su portal "Direktno", NUNS, "Radar", Mašina, raznorazni predstavnici zborova, ali i mašinci protiv mašinerije, FMN u Kragujevcu, Medicinskog u Novom Sadu, Ekonomski u Kragujevcu, VZŠ, DIF u blokadi i mnogi drugi.

Posle ove promene na Tviteru, hrvatska obaveštajna služba će moći da baci pola naloga.

Autor: A.A.

#Hrvatska

#Politika

POVEZANE VESTI

Politika

'OČIGLEDNO JE STIGLA NAREDBA - IZ SVIH ORUŽJA PO VUČIĆEVOJ PORODICI!' Brnabić: Taktika im je jasna i providna (FOTO)

Politika

LUTOVAC POTPUNO IZGUBIO KOMPAS! Pilja mu očitala lekciju nakon bizarne objave na X: Jedino razumno objašnjenje je da mu je neko oteo nalog (VIDEO)

Svet

Tramp dao šok intervju Masku: Šta je sve rekao o 'veoma časnom' Zelenskom, Bajdenovoj 'glupoj faci' i 'najlepšoj glumici' Kamali

Politika

'DEO OPOZICIJE RADI PROTIV INTERESA DRŽAVE' Vladimir Orlić: Autori svakog kidisanja protiv Srbije i njenog blaćenja su uvek - isti!

Politika

Šaka jada želi da se osveti celoj Srbiji: Gumama blokirali ulicu u Zemunu (FOTO)

Politika

SRBIJA JE JEDNA OD NAJBOLJIH ZEMALJA ZA ŽIVOT PORODICE U EVROPI: Arno Gujon o negativnim objavama o našoj zemlji na Tviteru