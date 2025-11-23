KRVAVA ŠAKA, ĆIRILICOM IZ HRVATSKE! Ovo je jedan od najvećih dokaza odakle su gazde, inspiratori i koordinatori obojene revolucije

Izmena na društvenoj mreži X (bivši Tviter) otkrila je odakle deluju svi profili na ovoj platformi.
Brojni korisnici mreže su primetili da nisu u pitanju domaći nalozi, a sada je istina otkrivena i zvanično.
❗Пре скоро шест месеци сам упозорио да се ови лажни профили "студената у блокади" воде из иностранства.— Народни непријатељ 🇷🇸 (@PrijateljNaroda) 23. новембар 2025.
Тад су ми писали да измишљам, да је све то спонтано, а не армија ботова.
Икс је данас и званично открио одакле се воде и потврдио моје наводе.
Шта ћемо сад? https://t.co/vta0mFXHfP pic.twitter.com/GV4l7eY5zR
Kako se može videti u odeljku "Informacije o profilu", najviše blokadnih profila vodi se upravo iz Hrvatske, dokazujući da upravo susedske tajne službe zaista upravljaju njima, a ne "studenti"!
Hoće centala da pogreši jednom ali ne dva puta!— Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) 23. новембар 2025.
Hahahahahaha 😂😂😂 https://t.co/ZFlMa1AoBt pic.twitter.com/9rUm2n6jpm
To se vidi po tome što je aplikacija za mrežu X skinuta sa App store-a (prodavnice aplikacija) u Hrvatskoj.
Svima je po automatizmu ostala Hrvatska 😂😂— Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) 23. новембар 2025.
Vidiš istinu ali i dalje odlučuješ da budeš glupak. pic.twitter.com/WyzlUHq28V
Nije u pitanju samo ta zemlja - neki od blokaderskih naloga vode se i iz Italije, Engleske, Amerike i Kanade.
Neko iz centrale je zaboravio da promeni nalog u App Storu kada je pravio @DIF_blokada ... 😂— Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) 23. новембар 2025.
Posle ove promene na tviteru, hrvatska obaveštajna služba će moći da baci pola naloga. pic.twitter.com/i00a6cFm1o
Otkriće obuhvata značajan broj blokaderskih naloga, među kojima su portal "Direktno", NUNS, "Radar", Mašina, raznorazni predstavnici zborova, ali i mašinci protiv mašinerije, FMN u Kragujevcu, Medicinskog u Novom Sadu, Ekonomski u Kragujevcu, VZŠ, DIF u blokadi i mnogi drugi.
23. новембар 2025.
23. новембар 2025.
Posle ove promene na Tviteru, hrvatska obaveštajna služba će moći da baci pola naloga.
Autor: A.A.