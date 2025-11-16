LUTOVAC POTPUNO IZGUBIO KOMPAS! Pilja mu očitala lekciju nakon bizarne objave na X: Jedino razumno objašnjenje je da mu je neko oteo nalog (VIDEO)

Bivši lider Demokratske strankeZoran Lutovac neviđeno se izblamirao na društvenoj mreži "X!"

Naime, on je okačio snimak, koji je, po svemu sudeći, sam napravio u centru Beograda ispred jedne zgrade.

On je napisao da je neko sa prozora zgrade, u kojoj, kako on piše, navodno žive roditelji predsednika Srbije Aleksandra Vučića, bacio kesu punu vode?!

Nešto pre 11.52 sa jednog od prozora zgrade u kojoj navodno žive roditelji AV, neko je ispred mene bacio kesu punu vode. Neko od prolaznika je mogao da strada.



Prosto je neverovatno da takvi ludaci žive u zgradi roditelja predsednika države ili bilo gde van bolnice. pic.twitter.com/V9LL5TM0Mw — Zoran Lutovac (@ZoranLutovac) 16. новембар 2025.



"Nešto pre 11.52 sa jednog od prozora zgrade u kojoj navodno žive roditelji AV, neko je ispred mene bacio kesu punu vode. Neko od prolaznika je mogao da strada. Prosto je neverovatno da takvi ludaci žive u zgradi roditelja predsednika države ili bilo gde van bolnice," napisao je Lutovac.

Da li je hteo da bude duhovit ili je jednostavno potpuno izgubio kompas nije poznato, a na njegovo blamiranje reagovala je i Biljana Pantić Pilja, poslanica Srpske napredne stranke.



"Zoran Lutovac, propali političar, nekadašnji predsednik propale Demokratske stranke i propali ambasador odlučio je da briljira na društvenim mrežama. Njega je neko navodno gađao vodom iz zgrade gde navodno žive roditelji Aleksandra Vučića?! Šta priča ovaj čovek, možda ga je neko oteo i neko drugi koristi njegov nalog na društvenim mrežama, to je jedino razumno objašnjenje. Ako to nije slučaj, onda je Lutovac zaista prešao igricu u lupetanju gluposti. Kada se ozbiljni političari bave ozbiljnim temama, kada se Aleksandar Vučić bori za Srbiju, ovakav jedan propali političar izađe iz mišje rupe i nalupa se gluposti. Nije ni čudo što su ga iz rođene stranke oterali, o Lutovcu najbolje govori činjenica da ga je Srđan Milivojević smenio. Pametnom dosta", napisala je Biljana Pantić Pilja.