Đukanović: Zašto su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno kreirani u Hrvatskoj

Advokat Vladimir Đukanović kaže da pokušava da odgonetne zbog čega su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno ili kreirani u Hrvatskoj kaže da pokušava da odgonetne zbog čega su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno ili kreirani u Hrvatskoj ili je sama IKS aplikacija skinuta sa hrvatskog Epl stora.

Покушавам да одгонетнем због чега су налози лажних студената у блокади масовно или креирани у Хрватској или је сама ИКС апликација скинута са хрватског Епл стора. Лично, немам дилему у озбиљну укљученост хрватске обавештајне службе у читаву акцију, али уједно и подстичем наше… pic.twitter.com/pkUVs207rL — Владимир Ђукановић (@adv_djuka) 23. новембар 2025.

- Lično, nemam dilemu u ozbiljnu uključenost hrvatske obaveštajne službe u čitavu akciju, ali ujedno i podstičem naše službe da preduzmu sve moguće akcije u vezi sa istragama i da se dođe do zaključka kako je Zagreb koordinirao obojenu revoluciju u Srbiji - naveo je on na Iksu.