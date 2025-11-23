'UVEK JE LAKŠE PLIVATI NIZ REKU I KLEVEVATI SRBE' Gujon oštro odgovorio albanskoj lobistkinji Evi Kokolari

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon odgovorio je albanskoj lobistkinji Evi Kokalari.

The only Serbs that need help live surrounded by barbed wire in Kosovo and Metohija. They need real help : security protection, anti-discrimination support, human rights supervision, etc. But somehow you don’t dare speak about them. That’s a shame! It’s always easier to swim down… https://t.co/IOpAhZSZY0 — Arno Gujon (@ArnoGujon) 23. новембар 2025.

- Jedini Srbi kojima je potrebna pomoć žive okruženi bodljikavom žicom na Kosovu i Metohiji. Potrebna im je prava pomoć: bezbednosna zaštita, podrška u borbi protiv diskriminacije, nadzor ljudskih prava itd. Ali nekako se ne usuđuješ da govoriš o njima. To je šteta! Uvek je lakše plivati niz reku i pisati klevete o Srbima i takozvanim stvarima kao što su „ljudski safari u Sarajevu“ ili „Vučić je diktator“. To nije istina i ti to znaš.@KokalariEvi I nemojte se iznenaditi protestima u Srbiji, jer je to uobičajena stvar u evropskim demokratijama. Ljudi protestuju, ljudi se ljute (ponekad čak i veoma ljute), a onda, kada dođu izbori, ljudi glasaju. Kraj priče. Samo morate poštovati volju ljudi. I snažno se boriti protiv pokušaja stranog mešanja, poput onog na koje pozivate. - istakao je Gujon.