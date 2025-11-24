MILOŠ VUČEVIĆ ZA PINK: Afera 'Sarajevo safari' IZMIŠLJOTINA! Cilj joj je DISKREDITACIJA SRBIJE I VUČIĆA

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da je tzv. "Sarajevo safari" očigledna izmišljotina i laž, kao i pokušaj diskreditacije Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića.

"Ono što daje dodatnu komplikaciju u toj situaciji, je činjenica da se Vučić, kao predsednik države imputira kao saučesnik i organizator svega toga. Radi o očiglednoj izmišljotini i laži i diskreditaciji Srbije i njenog predsednika. Znači imate priču koja traje već gotovo tri decenije, kako su Srbi zločinački narod koji je spreman da organizuje safarije na ljude, da bi iz toga finansirali ratove i traže razne ludake po svetu. Mislim da je potpuno izmišljena priča", naveo je Vučević za TV Pink.

On je dodao da se iz jedne, kako je rekao, glupave objave na društvenim mrežama, stvaraju naslovi u ozbiljnim evropskim medijima.

Ukazao je na to da se sve to radi u trenutku kada se dešavaju blokade i kako je rekao, propala obojena revolucija

"Ne samo to, vi imate konstantne tenzije u BiH, osporavanje Republike Srpske, ali i stalne pokušaje da se Srbija destabilizuje i uspori na svom putu, zaustavi u razvoju i očuvanju svoje suverene i nezavisne politike", rekao je Vučević.

On je istakao to da je indikativna činjenica što se potencira učešće Vučića u, kako je rekao, lovu na muslimane, Bošnjake u BiH u trenutku kada Gasprom i Gaspromnjeft pregovaraju sa arapskim kompanijama da kupe udeo akcija u Naftnoj industriji Srbije.

"Sada treba da iz arapske muslimanske države dođe investicija u državi, na čijem čelu je predsednik koji je organizovao safari lov, safari snajpere protiv muslimana u BiH. I vidite kako se oni dodaju i preuzimaju vesti. Za mene je ozbiljna naznaka da je mreža ispletena oko nas, da se igra velika igra i da Srbija nije usputna stanica. Mi smo jedno od polja gde se igraju velike igre i gde se prelama velika geopolitika", rekao je Vučević.

On je dodao da se ostavlja prostor, kako je rekao, manipulatorima, lažovima i obaveštajnim službama koje se bave takvim stvarima i koje gospodare medijskim prostorom i društvenim mrežama i to plasiraju kao da je činjenica.

Autor: Jovana Nerić