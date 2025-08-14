UPRAVO NA TV PINK: Miloš Vučević nakon divljanja blokadera govori o svim aktuelnim temama

Danas od 9 sati u Novom jutru Jovane Jeremić na TV Pink gost će biti Miloš Vučević, lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vučević će govoriti o svima aktuelnim političkim temama.

Podsetimo, noć za nama obeležilo je nasilje i divljanje blokadera koji su u više gradova naše zemlje došli ispred prostorija SNS-a, a takođe su se i sukobili sa policijom.

Noćas se građanima obratio i predsednik Vučić koji je istakao da će gledati da budu pohapšeni ljudi koji su želeli da Srbiju uvuku u građanski rat.

