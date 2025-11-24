VLADA SRBIJE DANAS O ENERGETSKOJ SITUACIJI Sednica zakazana za 9 časova

Vlada Srbije održaće danas sednicu na kojoj će tema biti energetska situacija u zemlji.

Kako je saopšteno iz Vlade, sednica je zakazana za 9 časova.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

On je izjavio da su razmotreni svi aktuelni izazovi i doneti važni zaključci kako bi bili zaštićeni interesi Srbije i obezbeđeno sigurno i pouzdano snabdevanje za građane i privredu Srbije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je posle sastanka da se u ponedeljak ili utorak očekuje odgovor SAD povodom rada Naftne industrije Srbije i poručila da građani ne treba da brinu i da će svih derivata biti dovoljno.

Istakla je da Vlada Srbije ima razvijene scenarije kako da se tržište snabde naftnim derivatima u tom smislu da građani ništa ne osete.

Autor: Jovana Nerić