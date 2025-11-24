SAZNAJEMO: Sledi revizija odluka Vrhovne tužiteljke o upućivanju tužilaca u JTOK i JTRZ

Kako Pink.rs nezvanično saznaje, ukoliko Parlament usvoji izmene predložene Nacrtom zakona o javnom tužilaštvu, Visoki savet tužilaštva će u toku od 30 dana od usvajanja revidirati i sve odluke Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac o upućivanju tužilaca koje je donela u proteklom periodu.

Najveći broj tih diskrecionih odluka Zagorke Dolovac odnosio se na upućivanje tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo za ratne zločine.

Međutim, u prelaznim i završnim odredbama koje predviđa Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, o kojima smo ranije danas pisali, predviđeno je da Visoki savet tužilaštva u roku od 30 dana donese nove odluke o svim upućenim tužiocima.

Naš izvor iz pravosudja smatra da će Savet pojedine odluke o upućenim tužiocima ponoviti, dok bi neki pojedinci mogli biti vraćeni u matično tužilaštvo iz kojih su upućeni u JTOK i JTRZ.

Podsetimo, Nacrtom izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu pored ostalog predviđeno je i vraćanje instituta upućivanja javnih tužilaca iz nižih u viša javna tužilaštva, o kojima će odluku donositi Savet, a ne više Vrhovni javni tužilac.

Odredbe o upućivanju javnih tužilaca iz osnovnih u viša javna tužilaštva na period od tri godine ukinute su zakonskim izmenama iz 2023. godine, što je izazvalo dosta problema u radu i funkcionisanju javnotužilačke organizacije, usled nekontinuiranog izbora javnih tužilaca od strane Visokog saveta tužilaštva u protekle dve godine.

Autor: A.A.