Potvrđena posvećenost unapređenju bilateralnih odnosa: Državni sekretar Jović sa poslanicima Nacionalnog veća Švajcarske Konfederacije

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije Damjan Jović sastao se danas sa poslanicima u Nacionalnom veću Švajcarske Konfederacije Andreasom Glarnerom i Kristijanom Imarkom, predsednikom Grupe prijateljstva Srbija–Švajcarska. Sastanku su prisustvovali i ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović, kao i ambasadorka Švajcarske Konfederacije u Srbiji An Lugon-Mulin.

Na sastanku je potvrđena zajednička posvećenost daljem unapređenju bilateralnih odnosa u svim oblastima od zajedničkog interesa, uključujući i međuparlamentarnu saradnju.

U svetlu obeležavanja 110 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Švajcarske naredne godine, razmotrene su mogućnosti za intenziviranje političkog dijaloga i planiranje aktivnosti koje će dodatno osnažiti partnerstvo dve zemlje.

S obzirom na značajno prisustvo švajcarskih kompanija u Srbiji, kao i potvrđeno učešće Švajcarske na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, tokom razgovora istaknute su perspektive za jačanje ekonomskih veza, pre svega u oblastima novih tehnologija, nauke i obrazovanja.

Državni sekretar Jović upoznao je sagovornike sa aktuelnom situacijom na Kosovu i Metohiji i izazovima sa kojima se suočava srpski narod i Srpska pravoslavna crkva. Zahvalio je i na angažmanu švajcarskog kontingenta u okviru misije KFOR, koji daje značajan doprinos bezbednosti na terenu.

