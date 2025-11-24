ĐUKANOVIĆ: Nalozi lažnih studenata u blokadi masovno kreirani u Hrvatskoj, nemam dilemu u ozbiljnu uključenost hrvatske obaveštajne službe u čitavu akciju (VIDEO)

Advokat Vladimir Đukanović kaže da pokušava da odgonetne zbog čega su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno ili kreirani u Hrvatskoj ili je sama IKS aplikacija skinuta sa hrvatskog Epl stora.

- Iznosim neka zapažanja u vezi sa razlozima zašto su nalozi lažnih studenata u blokadi registrovani na IKS aplikacijama koje su skinute sa hrvatske Epl prodavnice i na koji način se hrvatska obaveštajna struktura angažovala da nam putem društvenih mreža stvori totalni haos u zemlji. Hrvati inače godinama rade na ovim projektima i užasno je veliki problem što naša država na tom polju ne čini ništa, kako da se zaštiti, tako i da bude ofanzivnija prema onima koji nama čine zlo po mrežama- napisao je Đukanović.

Износим нека запажања у вези са разлозима зашто су налози лажних студената у блокади регистровани на ИКС апликацијама које су скинуте са хрватске Епл продавнице и на који начин се хрватска обавештајна структура ангажовала да нам путем друштвених мрежа створи тотални хаос у земљи.… pic.twitter.com/bkTZOvY3aT — Владимир Ђукановић (@adv_djuka) 24. новембар 2025.

- Lično, nemam dilemu u ozbiljnu uključenost hrvatske obaveštajne službe u čitavu akciju, ali ujedno i podstičem naše službe da preduzmu sve moguće akcije u vezi sa istragama i da se dođe do zaključka kako je Zagreb koordinirao obojenu revoluciju u Srbiji - naveo je on na Iksu.

Autor: Pink.rs