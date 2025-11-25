'VUČIĆ JE VODIO OPERACIJU SNABDEVANJA NAFTOM I REZERVAMA' Brnabić: 47 dana ni kap nafte nije ušla, a nikakvu krizu nemamo

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla da je danas pred poslanicima najvažnija rasprava, o budžetu Srbije.

- Neće biti pojačane mere bezbednosti, nema nikakve potrebe. Svi su videli, sekire da padaju parlament će raditi. Ko hoće a ko neće da učestvuje videćemo, kako hoće.

Pred poslanicima će se naći i zakon o gasu, o udžbenicima, o povereniku...

- Nadam se da neće biti ometanja rada Skupštine.

Na pitanje o NIS-u, Brnabić je rekla:

- Da podsetim da je danas 47. dan kako u Srbiju nije ušla ni jedna kap nafte, preko JANAF-a. I niko to nije osetio. I da budemo ponosni što imamo rukovodstvo, na čelu sa Vučićem koji je praktično vodio tu akciju snabdevanja, i da niko nije osetio. Da ne postoji čak ni psihološka panika. U medijima se priča mnogo, ali tema nije da li ćemo imati nafte ili ne, to se ne dovodi u pitanje.

- Situacija je teška, deluje mi da SAD nemaju fleksibilnost, a takođe i neki drugi partneri, sa drugih strana, nisu imali fleksibilnost. Rekla bih svi osim naše države ne pokazuju razumevanje i fleksibilnost. Kao da im uopšte nije stalo šta će se dešavati. Ali, razgovaramo, predsednik vodi te razgovore i obratiće se javnosti danas ili sutra.

Mi smo 2021. ispunili sve uslove da otvorimo Klaster 3, a sada i one dodatne.

- Bilo bi fer da otvore Klaster. EK preporučuje već 5 godina otvaranje klastera. Francuska i Italija su uputile i demarš, da se otvore klasteri. Važni razgovori sa Nemačkom, tu je mnogo pomogao predsednik Vučić tokom razgovora sa ministrom spoljnih poslova Nemačke- rekal je Ana Brnabić za Javni servis Srbije.

- Žao mi je što smo jedina zemlja u kojoj imate predstavnike bivše vlasti koji pišu Briselu i traže da se ne otvori Klaster 3. To je jedinstven slučaj da imate neke kao proevropske partije koje traže da se ne otvori Klaster Srbiji. U Albaniji nemate nikoga ko je napisao jedno pismo protiv Rame, da bi kočili. Niste valjda opozicija svojoj zemlji. Kod nas sam fascinirana brojem pisama koje neki odavde šalju, sa molbom i apelom da se ne otvara Klaster 3. To otežava našoj zemlji- rekla je ona.

- Izbor članova Saveta REM, čini mi se da neki očekuju samo jednu reč koju bi mogli da iskoriste da napuste razgovore. Žeo mi je što se tako igramo sa nacionalnim manjinama. Samo želim da se njihova volja i to je sve. Oni kojima nešto smeta neka sednu sa Savetom nacionalnih manjina, mi ćemo prihvatiti sve odluke- rekla je Brnabić i dodala:

- Birački spisak je bio super, krenuli smo u implementaciju. 2. decembra ističe rok da pošalju predloge za kandidate. Bodili smo zeleno svetlo Brisela, kao i za REM. Za REM čak i od OEBSA. Onda imate ovde neke koji kažu "meni se ne sviđa".



Autor: Jovana Nerić