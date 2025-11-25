Bajatović: Situacija je komplikovana, sankcije su političke, ali NIS mora da radi!

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, komentarišući energetsku situaciju u Srbiji, rekao je za Novo jutro na TV PINK, da je situacija veoma komplikovana i ističe da su ove sankcije isključivo političke.

- Ako bi se vratili unazad, NIS nije izvozio naftu u Ukrajinu, nije finansirao rat, nisu trošili rusku naftu kada su uvedene sankcije, ali je to sve već poznato. Neko vreme su nam to produžavali, na inicijativu predsednika Vučića nekoliko puta su produžavali rok - rekao je Bajatović i dodaje da su ovde najveći problem sekundarne sankcije.

Kako kaže, ne može da se radi sa bankama, ne mogu da se nabavljaju rezervni delovi, ne mogu da plaćaju nama. Dodaje da što se tiče tehničkih okolnosti, nafta može da se vrti još 5, 6 dana u krug i tada Rafinerija mora da stane.

- Može da stoji još neko vreme, a ako ne radi, morate da je konzervirate. Ali, ona je sada na režimu recirkulacije, ali to ne može beskrajno da traje. Tehnološki je teško držati taj rad Rafinerije. Ovde se postavlja nezgodno pitanje, znam da će me napasti moji ruski prijatelji i deo domaće stručne javnosti, ali nije pitanje da li NIS hoće da proda preduzeće, već se postavlja pitanje da li žele da nam uopšte dozvole da ga prodamo - rekao je Bajatović.

Kako kaže, možda oni žele da mi uradimo nacionalizaciju, što nama nikako ne odgovara.

- To je globalno pitanje, to pitanje traje 15 godina. Amerikanci žele da izbace sve ruske energente i to je poznato - rekao je Bajatović.

Ističe da se suočavamo sa sankcijama OFAK-a. Dodaje da treba znati i to da mi nemamo dovoljno logističke podrške, čak iako ima rafinerija u okruženju.

- NIS mora da radi. To je suština - ističe on.

Kako kaže, suština je da Srbija ovaj problem mora da reši. Dodaje da neko možda ipak to ne želi, i da dođemo do situacije da mora da se nacionalizuje, što, kako ističe, smatra da nije dobro.

- Pa imaćete skok cene hleba, imaćete pad BDP-a, manje prihode budžeta, imaćete izvoz devize - dodao je on.

Kako je rekao, Srbija neće imati nikakav problem da kupuje ruski gas do 1. januara 2028. godine i nikakve gasne krize neće biti.

- U ovom momentu, do 1. januara 2028. godine, Srbija nema problem da kupuje ruski gas. To nisam ja rekao, već su saopštili zvaničnici Rusije. Prema tome, mi sa opcijama koje imamo sada na stolu, nikakve gasne krize jednostavno neće biti. Mi samo možemo gas koji će nam biti isporučen iz ruskih ili drugih izvora, da platimo više ili manje. Tehnički je manje problematično ako ga dobijamo iz ruskih izvora - dodao je Bajatović.

Autor: A.A.