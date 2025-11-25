TADIĆ KOJI JE PRODAO NIS SRAMNO NAPAO VUČIĆA: Vučić stavio interes Rusije iznad interesa građana Srbije

Nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić, u novom napadu na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, sada pokušava da nametne mišljenje da je Vučić stavio interes Srbije ispred interesa građana Srbije.

"To su vitalni interesi građana Srbije. A imao je poštovanja prema ruskim interesima, interesima Gasproma. To je neverovatno ponašanje. On je direktno sebe optužio da je u stavio supremaciju – interes Rusije naspram interesa građana Srbije. Vučić daje šansu od 50 dana Rusima da se dogovori - oko čega, oko cene? Sa kim?, rekao je Tadić za N1.