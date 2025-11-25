'TI ĆEŠ NEKOM DA PRETIŠ' NIKOLIĆ ODBRUSILA PONOŠU: Od hrabrosti silne, vojno odelo si preobukao u halahopke! (FOTO)

Narodna poslanica i članica Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Danijela Nikolić očitala je lekciju Zdravku Ponošu.

"E jado, ne možeš da ustaneš sa stolice, a da te dvojica ne pridržavaju, ti ćeš nekom da pretiš. Aj, sedi dole ustaška devojčice, kada bih ti lupila klempu, propiškio bi u roku od sekund. Od hrabrosti silne vojno odelo si preobukao u halahopke . Ajde bezi bre!!! - napisala je ona na društvenoj mreži X.

Od hrabrosti silne vojno odelo si preobukao u halahopke . Ajde bezi bre!!… — Danijela Nikolić (@DanijelaVujici2) 25. новембар 2025.

Autor: D.Bošković