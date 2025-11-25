AKTUELNO

Politika

Blokaderski propagandista Čečen poziva na nasilje nad novinarima: To nisu ljudi, zaslužili su sve što će im se dogoditi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto: Medija Centar Beograd ||

Opozicioni novinar i blokaderski propagandista Branko Čečen, javno poziva na nasilje nad novinarima, ali isključivo onima koji nisu pristalice terora i rušenja države.

Opozicioni novinar Branko Čečen u antisrpskom mediju "Danas" sramno je poručio da novinari koji ne misle kao on i takozvana elita, nisu ljudi i da zaslužuju sve što će im se dogoditi, aludirajući na najbrutalnije stvari.

Čečen, kog Nova i N1 predstavljaju i kao medijskog konsultanta, pozvao je na nasilje prema novinarima.

Podsetimo, sinoć je ispred Skupštine održan protest protiv nasilja nad novinarima, na koji je pozvao N1. Podršku ovom skupu pružili su novinari Informera, članovi ANS-a, kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog napada na novinare svih medijiskih kuća.

Međutim, naša ekipa dočekana je sa brutalim uvredama, pa se pitamo da li je ovo ta borba protiv nasilja nad novinarima?

Autor: Iva Besarabić

#Branko Čečen

#N1

#Opozicija

#Politika

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

BLOKADERSKI NOVINAR SEPARATISTA U OČAJU ZBOG SKUPA U NOVOM SADU Gledajte koliko njih ima, a gde smo mi? (FOTO)

Politika

ĐILASOV IDEOLOG POZIVA NA NASILJE NAD AKTIVISTIMA SNS: Prvo zabraniti ulaz, a ako na silu uđu ozbiljne batine svim i svačim!

Politika

ŠOLAKOVCI SVAKE VEČERI POZIVAJU NA NASILJE: Sada spominju pogane vojske i čelični mač (VIDEO)

Politika

Krkobabić: Uneta je velika količina prljavog novca u Srbiju, sa ciljem da se promeni ustavni poredak u zemlji! (VIDEO)

Politika

Ćuta stigao u Pionirski park i poziva na nasilje: Da teramo do kraja, ne okreći se sine

Politika

'MOGLI SMO DA VIDIMO LICE DVE SRBIJE' Brnabić: Nasilje i teror nad ljudima koji misle drugačije da prestane