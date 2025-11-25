Blokaderski propagandista Čečen poziva na nasilje nad novinarima: To nisu ljudi, zaslužili su sve što će im se dogoditi (FOTO)

Opozicioni novinar i blokaderski propagandista Branko Čečen, javno poziva na nasilje nad novinarima, ali isključivo onima koji nisu pristalice terora i rušenja države.

Opozicioni novinar Branko Čečen u antisrpskom mediju "Danas" sramno je poručio da novinari koji ne misle kao on i takozvana elita, nisu ljudi i da zaslužuju sve što će im se dogoditi, aludirajući na najbrutalnije stvari.

Čečen, kog Nova i N1 predstavljaju i kao medijskog konsultanta, pozvao je na nasilje prema novinarima.

Podsetimo, sinoć je ispred Skupštine održan protest protiv nasilja nad novinarima, na koji je pozvao N1. Podršku ovom skupu pružili su novinari Informera, članovi ANS-a, kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog napada na novinare svih medijiskih kuća.

Međutim, naša ekipa dočekana je sa brutalim uvredama, pa se pitamo da li je ovo ta borba protiv nasilja nad novinarima?

Autor: Iva Besarabić