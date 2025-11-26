AKTUELNO

OPOZICIJA NAPRAVILA HAOS ISPRED SKUPŠTINE! Nasilno srušili ogradu, uništili šator, došli s noževima i kleštima, narod im vikao: LOPOVI, LOPOVI (VIDEO)

Opozicioni poslanici napravilu su jutros haos ispred Skupštine Srbije.

- Bila sam na platou, oni su upali sa tim kleštima, sekli su ogradu i krenuli su da ruše šatore, mi svi smo potrčali da ih u tome sprečimo. Jedan čovek je došao meni sa desne strane i svom snagom me je gurnuo, niz stepenice sam počela da padam, neko od građana me je pridržao i pala sam u šator. Ostala sam bez daha. Taj čovek je proćelav i ima sivi kaput - prenosi Novosti reči sagovornice Marije koja je bila u tim trenucima ipsred Skupptine.

Nasilje su predvodili kao i juče Zdravko Ponoš i poslanici njegove stranke, a Stefan janjić koji je juče vređao policajcja govoreći mu da je majmun, i gurao ga, danas je došao sa velikim kleštima!

Opozicija je očigledno ponosna na ovaj haos koji je napravila pa snimke dele na društvenim mrežama:

