Milićević: Napad ispred Skupštine dokaz da opozicija nema ni stid ni sram

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević najoštrije je danas osudio napad ispred Skupštine Srbije i apelovao na opoziciju da se suzdrži od nasilja prema bilo kome, posebno prema ženama.

On je istakao da je poslednji napad još jedan dokaz da predstavnici opozicije nemaju ni stida, ni srama.

"Poslanik opozicije udario je ženu pesnicom, i to ispred Doma koji bi trebalo da predstavlja volju naroda. Najoštrije osuđujem ovaj sraman napad i podli udarac. Ovo nije napad samo na jednu ženu, već na sve žene u Srbiji", rekao je Milićević, navodi se u saopštenju njegovog kabineta.

Prema njegovim rečima taman kada smo pomislili da ne može da bude gore, da "nema tog udarca ispod pojasa kog opozicija nije zadala" - oni iznova uveravaju da može i mogu gore.

"Neredi u Skupštini, napad na trudnu poslanicu s početka ove godine normalna Srbija je mislila da se neće ponoviti, napadi opozicije u Nišu kada su tukli i pljuvali žene, takođe smo mislili da se neće ponoviti. Ali, nažalost, ponovilo se", rekao je Milićević.

Naglasio je da jedino pristojna i normalna Srbija može da pobedi, a da je opozicija pokazala da ne želi dijalog.

"Oni nude pesnice, pljuvanje i uvrede svima koji ne misle isto. To nije put kojim Srbija treba da ide, to i građani Srbije ne žele da gledaju, a ni da učestvuju u predstavi opozicionih lidera koji se skrivaju i beže od odgovornosti. Ovo je, još jednom da naglasim, udar pesnicom na sve žene, majke, sestre, prijateljice, na Srbiju", zaključio je Milićević.