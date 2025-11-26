Dok Tadić pametuje Vučiću, Velja Ilić otkriva kako su se sa Koštunicom brukali kod Putina: Otimali se oko stolice, dok ruski predsednik nije presekao

Dok Boris Tadić pametuje i napada predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Velja Ilić otkriva kako su se brikali kod ruskog predsednika Vladimira Putina, dok su poklanjali najvažniju srpsku kompanu, NIS.

- E sad, pošto je to kao bio vrhunski posao, demokrate su htele da uberu poen da su oni to završili. A DSS, Koštunica je bio na vlasti, i njihovi ljudi su hteli, Aca Popović je bio ministar energetike, da su oni to završili. Sad je tu nastao sukob.

- Kad smo mi došli u Moskvu, u Kremlju je trebalo da se potpiše ugovor. Oni su odlučili, ovi ne daju ovima, ovi ne daju onima, a ja sam bio kao neko rešenje neutralno, "ajde može on pošto je ministar za kapitalne investicije, odnosno infrastrukturu, ima pravo da potpiše."

- E sad mi dolazimo u salu za potpisivanje, i Putin i Medvedev dolaze na svoje mesto da prisustvuju potpisivanjima, a ja i potpredsednik ruske vlade treba da potpišemo.

- Demokrate ulaze i sklone Koštunici stolicu, Koštunica ulazi u salu nema gde da sedne. Oni iza sklone stolicu, izbace, iznesu stolicu, i Koštunica stoji. I oni očekuju da izađe, da zvaničnom slikanju u svemu prisustvuje Boris Tadić.

- Ovi Borisovi sklone stolicu, ovi Koštuničini vrate stolicu. Ovi sad Borisovi opet sklone stolicu. Putin vidi i naloži tamo da se stave stolice, i da se to stanje smiri. Tako je bilo, borba ko će da bude tu prisutan dok se to potpiše. Da, pred Putinom su se svađali oko stolice - rekao je Ilić.