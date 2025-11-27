AKTUELNO

Politika

Blokaderi bez problema ušli u Skupštinu, narod im poručio: Lopovi, lopovi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Skupština Srbije danas nastavlja rad, a blokaderi su bez ikakvih problema ušli u parlament. Građani Srbije poručli su im - da su lopovi.

U Skupštini Srbije na Trećoj redovnoj sednici jesenjeg zasedanja nastavlja se rasprava o svih 58 tačaka dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Nakon što su juče divljali i napadali žene ispred Skupštine, blokaderi su danas bez ikakvih problema ušli u Parlament Srbije.

Građani koji su se zatekli ispred Skupštine dočekao ih povicima "lopovi, lopovi."

Autor: Iva Besarabić

#Nasilje

#Opozicija

#Skupština

#Srbija

#blokaderi

