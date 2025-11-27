Država obezbeđuje poslove tako da se naš univerzitet našao na prestižnoj listi za zapošljavanje: Kod nas ima posla za svršene diplomce

Univerzitet u Oksfordu, Univerzitet Pariz Dofin - PSL i Univerzitet u Beogradu rangirani su među 10 najboljih univerziteta po mogućnosti zapošljavanja u 2026. godini u Evropi, objavljeno je danas na čuvenom linkedinu.

Naš univerzitet možda nije bolji od nemačkih, italijanskih ili nekih drugih ali kod nas ima posla za svršene diplomce.

Čuveni sajt za zapošljavanje objavio je listu u koju se možete uveriti i sami:

Ovde bar ima zbog čega da se uči, jer posla ima, zahvaljujući politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Autor: Pink.rs