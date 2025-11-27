AKTUELNO

Politika

Država obezbeđuje poslove tako da se naš univerzitet našao na prestižnoj listi za zapošljavanje: Kod nas ima posla za svršene diplomce

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/S. Kojić ||

Univerzitet u Oksfordu, Univerzitet Pariz Dofin - PSL i Univerzitet u Beogradu rangirani su među 10 najboljih univerziteta po mogućnosti zapošljavanja u 2026. godini u Evropi, objavljeno je danas na čuvenom linkedinu.

Naš univerzitet možda nije bolji od nemačkih, italijanskih ili nekih drugih ali kod nas ima posla za svršene diplomce.

Čuveni sajt za zapošljavanje objavio je listu u koju se možete uveriti i sami:

Ovde bar ima zbog čega da se uči, jer posla ima, zahvaljujući politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Autor: Pink.rs

#LinkedIn

#Lista

#Posao

#Univerzitet

#diplomci

POVEZANE VESTI

Društvo

Oglasio se Univerzitet u Beogradu važnim saopštenjem: Tiče se pozicije na Šangajskoj listi

Politika

'UNIVERZITET U NOVOM SADU ISPAO SA ŠANGAJSKE LISTE' Jovanov: Čestitke Pajtiću i Gruhonjiću i svim blokaderima za ovaj 'podvig'

Društvo

Oglasio se Univerzitet u Beogradu povodom prijemnih ispita

Politika

'TO JE ZLOČIN' Žestoka šamarčina za Kurtija i Osmanijevu

Društvo

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU: 22. april poslednji dan za nastavak školske godine bez POSLEDICA

Politika

Kraj blokada u Novom Pazaru: Oglasio se Državni univerzitet zvaničnim saopštenjem