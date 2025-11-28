AKTUELNO

Politika

Blokaderi sami priznali: U Srbiji se ne živi teško! Radne na crni petak prepune, narod ima novca! Očajni na max!

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Poznato je da blokaderi iz dana u dan plasiraju neistine kako se u Srbiji teško živi. Međutim, danas ih je dočekao hladan tuš.

Danas su na "crni petak" u Srbiji puni tržni centri, redovi na kasama, kese u rukama, narod troši kao da sutra ne postoji.

Kada su ovo videli, blokaderi su se oglasili na "Iksu" i priznali da se u Srbiji izgleda i ne živi tako loše, kako su uporno tvrdili sve vreme.

Dok oni pokušavaju da dokažu kako građani žive teško i na rubu egzistencije, ti isti građani danas kupuju u radnjama koje su krcate i pune povoljnih ponuda.

Autor: A.A.

#Crni petak

#Novac

#Srbija

#blokaderi

#radnje

