Blokaderi sami priznali: U Srbiji se ne živi teško! Radne na crni petak prepune, narod ima novca! Očajni na max!

Poznato je da blokaderi iz dana u dan plasiraju neistine kako se u Srbiji teško živi. Međutim, danas ih je dočekao hladan tuš.

Danas su na "crni petak" u Srbiji puni tržni centri, redovi na kasama, kese u rukama, narod troši kao da sutra ne postoji.

Kada su ovo videli, blokaderi su se oglasili na "Iksu" i priznali da se u Srbiji izgleda i ne živi tako loše, kako su uporno tvrdili sve vreme.

Dok oni pokušavaju da dokažu kako građani žive teško i na rubu egzistencije, ti isti građani danas kupuju u radnjama koje su krcate i pune povoljnih ponuda.

Je l’ samo mi živimo u iluziji da se u Srbiji teško živi? Crni petak – šoping, pune radnje u sred radnog vremena. Cene „snižene” sa prethodno povećanim od uobičajenih. A u Italiji – generalni štrajk. Sve staje. Ispostavljeni zahtevi.

Pitamo se, gde to grešimo? Šta treba da… — Blokada SFBG (@blokadaSFBG) 28. новембар 2025.

Autor: A.A.