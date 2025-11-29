MRDIĆ: Tužilaštvo u Srbiji na čelu sa Zagorkom Dolovac i Mladenom Nenadićem podržava tužilački terorizam

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u stanu Milankov Zorana iz Sefkerina, pronašli su i oduzeli četiri „kalašnjikova“, jedan poluautomatski snajper „Dragunov“, automat „Tompson“, malokalibarsku pušku sa snajperom, pištolj, više okvira za puške i pištolj, kao i preko hiljadu metaka različitog kalibra.

Narodni poslanik Uglješa Mrdić istakao je za Pink da je ovde najveći problem to što Tužilaštvo u Srbiji na čelu sa Zagorkom Dolovac i nenadićem podržava tužilački terorizam.

- Ovo je prevršilo svaku meru, ovo je jako opasno. Sada Tužilaštvo štiti teroriste ili potencijalne teroristekojimogu da izvrše nedela na ulicama Srbije. Ovo me ne čudi, imamo delovanje tužilačkog državnog udara i terorizma. Zato ja tražim smenu, da se ti ljudi sklone, treba reorganizacija... Oni ne reaguju na oružje, laži za Ćacilend, laži o Vučiću i njegovom bratu. Juče Zagorka Dolovac nije htela to da komentariše, nego je njeno obezbeđenje napalo novinarke Andreu Veskov i Vesnu Veizović.

Inače, jedna od glavih saradnika Zagorke Dolovac, Bojana Savović je glavna veza sa Šolakom i njegovim medijima. A njen muž, je u obezbeđenju Mladena Nenadića.

- Imamo situaciju gde je predsednik Vučić koji je osvoijo dva miliona dvesta dvadeset pet glasova na izborima, i on ne sme da kaže reč za tužilaštvo... A njegov kolega Tramp je sam postavio glavnog tužioca. A kolega Nenada Vujića određuje ko će biti tužitelj, ili je na čelu. Zamislite da Vučić postavi tužioca, ili da je Nenad Vujić u toj poziciji... I taki je svuda po Evropskoj uniji, a kod nas se to ne sme - rekao je Mrdić.

- Većina tužilaštava u Srbiji ne radi svoj posao kako treba! To mora da se menja. Dosta je čestitith, ali oni koji vide tužilaštvo u Srbiji rade protiv nje - naveo je Mrdić.

Autor: D.Bošković