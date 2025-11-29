Vujić: Ne postoji nacrt zakona o ukidanju JTOK i JTRZ, već ideja da se reorganizuju o kojoj sledi javna rasprava

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) i Javno tužilaštvo za ratne zločine (JTRZ) kao posebna, specijalizovana tužilaštva su sada već, prema stavu stručne javnosti, postala relikt prošlosti i potrebno je održati sadržajnu i argumentovanu, stručnu, a ne politikatsku, javnu raspravu o njihovim rezultatima rada i mogućoj reorganizaciji u posebna odeljenja, smatra ministar pravde Nenad Vujić.

"Ne postoji u skupštinskoj proceduri nikakav Nacrt izmena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, zbog čega nije jasno zašto su se kolegijumi Vrhovnog javnog tužilaštva i JTOK saopštenjma izjašnjavali o nečemu što ne postoji", rekao je Vujić gostujući na TV Blic.

On je podvukao da u delu javnosti i zakonodavne vlasti postoji ideja da se ova tužilaštva, reorganizuju u posebna odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

u cilju upodobljavanja sudske i tužilačke organizacije.

Kako je pojasnio, sada postoje dva "specijalizovana", a zapravo hibridna tužilaštva - za organizovani kriminal i za ratne zločine i oba postupaju pred posebnim odeljenjima Višeg suda u Beogradu, a pred kojim postupa i Više javno tužilaštvo u Beogradu sa svojim opštim i posebnim odeljenjima.

"Formiranje i postojanje specijalizovanih tužilaštava bilo je neophodno 2002. godine zbog svih problema sa organizovnim kriminalom i ratnim zločinima koji su se događali od 90-godina. Sada, četvrt veka kasnije, situacija je mnogo drugačija", naveo je ministar.

On je stava da je potrebno upodobiti organizaciju Višeg suda sa Višim javnim tužilaštvom, tako što bi se promenila samo organizaciona struktura ovih specijalizovanih tužilaštava u formu posebnih odeljenja unutar Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i to, kako je istakao, radi efikasnijeg, racionalnijeg i funkcionalnijeg sistema krivičnog gonjenja, kao i jačanja koordinacije unutar javnotužilačkog sistema.

"Da budem jasan, niko ne ukida JTOK i JTRZ. O ideji njihove reorganizacije tek treba da usledi stručna javna rasprava za koju se zalaźe Ministarstvo pravde uz analizu njihovih rezultata", decidan je Vujić.

Napomenuo je da ukoliko bi nakon stručne javne došlo do reoganizacije, ove norme ne bi podlegale oceni Venecijanske komisije, jer se radi o organizaciono-tehnickim normamama, ali bi u ceo proces bila uključena Evropska komisija i Savet Evrope.

Autor: S.M.