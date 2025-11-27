MRDIĆ: DOLOVAC I NENADIĆ NE PRIJAVLJUJU 'NEPRIMEREN UTICAJ' O KOME GOVORE VISOKOM SAVETU JER SU JEDINI ONI KOJI VRŠE TAJ UTICAJ

Poslednjih dana javno su se oglasili kolegijumi Vrhovnog javnog tužilaštva i Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

- Hajde da ostavimo po strani da su ova oglašavanja nezakonita, po Zakonu o javnom tužilaštvu, jer kolegijum JTOK nema pravo pa da se bavi dnevno - političkim događajima, konkretnim predmetima kao i da je narušena pretpostavka nevinosti lica, slučajno ili ne saradnika predsednika Aleksandra Vučića, koja su nacrtali u svom saopštenju, samo bez pominjanja imena - istakao je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić i dodaje:

- Hajde da ostavimo po strani da, prema Zakonu o javnom tužilaštvu, ”kolegijum JTOK” nema pravo da komentariše bilo kakve nacrte zakona. To pravo ima samo “kolegijum Vrhovnog javnog tužilaštva” ali za zakone koji su u proceduri. Problem je što set pravosudnih zakona kolegijum Vrhovnog javnog tužilaštva nije ni video jer nisu u skupštinskoj proceduri?

- Hajde da ostavimo po strani da su politički motivisani slučajevi koje vodio JTOK, a koje ne pominje u saopštenju, koštali državu odnosno sve građane, preko 120 miliona evra koliko je iz budžeta moralo da se isplati licima koja su Nenadić i ekipa bez dokaza hapsili i optuživali. Za te pare Srbija je mogla da izgradi 40 novih škola ili vrtića i toliko nas košta Mladen Nenadić i tužilačka kriminalno - interesna grupa kojoj pripada - navodi Mrdić.

Kako kaže, svi znamo da su oba saopštenja pisana izvan tužilaštva, u političkom centru moći koji upravlja obojenom revolucijom u Srbiji a kome pripadaju i Zagorka Dolovac, i Mladen Nenadić.

- Nego da se vratimo Zakonu o javnom tužilaštvu koji u članu 6, stavovima 3 i 4 kaže da su su ”vrhovni javni tužilac, glavni javni tužilac i javni tužilac dužni da odbiju radnju koja predstavlja neprimeren uticaj na samostalnost u radu javnog tužilaštva, kao i da prijavi takav uticaj Visokom savetu tužilaštva”. Kao i da nosioci javnotužilačke funkcije u tom slučaju treba da podnesu ”zahtev za zaštitu od neprimerenog uticaja Visokom savetu tužilaštva” - ističe Mrdić i dodaje:

- Zašto Dolovac i Nenadić nisu ”neprimerene uticaje” o kojima govore u saopštenjima svojih kolegijuma prijavili Visokom savetu tužilaštva? Razlog je jednostavan. Zato što u tužilaštvu neprimeren uticaj vrši jedino krimimalno - interesna grupa koju čine Zagorka Dolovac, Mladen Nenadić, Branko Stamenković, Predrag Ćetković i Tatjana Lagumdžija. Oni su ti koji vrše pritisak na tužioce protiv koga će se voditi a protiv koga se neće voditi krivični postupci, oni odlučuju o tome kome će da unište život a kome ne, oni su ti koji pišu spiskove ljudi koje žele da pošalju u zatvor i oni su ti koji misle da odlučuju o životu i smrti u našoj zemlji. Prema tome, Dolovac i Nenadić nisu imalo koga ni da prijave Visokom savetu tužilaštva nego sebe.

- Zato smene Dolovac i Nenadića neće značiti samo pobedu pravde i zakona u Srbiji već i trenutak kada će se osloboditi desetine tužilaca pre svega u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu kao i Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu koji sada pod neprimerenim, da ne kažem mafijaškim, pritiskom ove grupe tužilaca krše zakone i progone ljude samo zato što su iz Srpske napredne stranke ili su saradnici predsednika Vučića - rekao je Mrdić.





Autor: A.A.