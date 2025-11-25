Mrdić: Država je jača od tužilačkog terorizma

Predsednik Odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić odbacio je u pisanoj izjavi za javnost kao licemerna saopštenja Vrhovnog javnog tužilaštva i Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, navodeći da upravo ove objave dokaziju zajednički poduhvat rušenja ustavnog poretka.

"Čelnici ovih tužilaštava su najodgovorniji za to što je u poslednjih godinu dana predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić postao legitimna meta bukvalno svakog protivnika vlasti, uz izostanak njihove reakcije za terorizam koji se svakodnevno odvija u prethodnih godinu dana.

Nisu se oglasili ni kada su se dešavali teroristički napadi u OŠ Ribnikar, Malom Orašju i Duboni, niti su reagovali na napade na sud i tužilaštvo u Valjevu, na napade i paljenje prostorija SNS I SPS.

Međutim tek sada su se setili da reaguju kada su se uplašili mojih inicijativa za reorganizaciju tužilaštva jer im vise o koncu visoke pozicije i basnoslovne plate.

Suština moje inicijative je upodobljavanje sudske i tužilačke organizacije, jer sada postoje dva "specijalizovana", a zapravo hibridna tužilaštva - za organizovani kriminal i za ratne zločine i oba postupaju pred posebnim odeljenjima Višeg suda u Beogradu, a pred kojim postupa i Više javno tužilaštvo u Beogradu sa svojim opštim i posebnim odeljenjima.

I dalje smatram da je potrebno upodobiti organizaciju Višeg suda sa Višim javnim tužilaštvom uz donošenje izmena zakona u cilju reorganizacije specijalizovanih tužilaštava u formu posebnih odeljenja unutar Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, radi efikasnijeg, racionalnijeg i funkcionalnijeg sistema krivičnog gonjenja, kao i jačanja koordinacije unutar javnotužilačkog sistema.

Ova specijalizovana tužilaštva su troma, njihovo vreme je prošlo i ona su relikt prošlosti.

Podsećm na slučajeve koji su se vodili pred JTOK, a koji nikada nisu okončani pravosnažnim osuđujućim presudama, već naprotiv - oslobađajućim i to nakon 5 do 10 godina suđenja, neizmernih sudskih troškova, uništenih života i karijera.

Upravo zbog nesposobnosti ovog tužilaštva da dokaže krivicu okrivljenih i danas građani Srbije plaćaju (kroz izdvajanje iz budžeta) zbog neosnovanih hapšenja, pritvora, izgubljene dobiti, narušene časti i ugleda okrivljenih koji su na kraju oslobođeni od optužbi JTOK.

Samo zbog oslobađajuće presude tzv. "stečajnoj mafiji" izdvojeno je preko 42 miliona evra iz budžeta, a tu je i Miloslav Mišković koji državu tuži i u inostranstvu i pred domaćim sudovima, zatim Stanko Subotić, kao i svaki bivši ministar koji je "kaobajagi" odgovarao, a da ne govorimo o tome što javnost nikada nije saznala ko je ubio novinara Slavka Ćuruviju.

Naime iako je skoro 10 godina držalo u neosnovanom pritvoru okrivljene za ubistvo Ćuruvije , JTOK nije uspelo da dokaže njihovu krivicu pa ih je sud oslobodio i oni sada naplaćuju sve što su izgubili u životu zbog ovog procesa.

Zaključak je jasan - uplašili su se i idu u kontranapad, ali država je jača od tužilačkog terorizma.

