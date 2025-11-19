Uglješa Mrdić: Deo tužilaštva i sudstva je otet od države, vreme je za smenu Zagorke Dolovac

Na televiziji Informer danas je gostovao predsednik Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Srbije, Uglješa Mrdić, koji je izneo oštre kritike na račun dela tužilaštva i sudstva, tvrdeći da pojedini visoki funkcioneri u tim institucijama „rade protiv interesa države Srbije“.

Govoreći o slučaju Miše Pecića, Mrdić je ocenio da je njegovo višestruko puštanje iz pritvora posledica „zaštite koju pojedinci u tužilaštvu i sudstvu pružaju određenim osobama“.

Kako je naveo, iako većina zaposlenih u pravosuđu časno i profesionalno obavlja svoj posao, problem predstavlja „deo rukovodećih ljudi koji su oteli državu Srbiju i rade šta god hoće“.

Mrdić je poručio da je rešenje u usvajanju novog seta pravosudnih zakona na kojima radi, objašnjavajući da smatra da tužilaštvo mora biti samostalno u vođenju konkretnih predmeta, ali ne „samostalno od države i naroda“, već usklađeno sa Ustavom i zakonima.

Posebno se osvrnuo na državnu tužiteljku Zagorku Dolovac, za koju smatra da više ne sme ostati na toj funkciji, navodeći da očekuje da će Odbor za pravosuđe negativno oceniti njen izveštaj o radu.

Taj izveštaj bi potom bio prosleđen Skupštini Srbije, a zatim Visokom savetu tužilaštva, što bi prema njegovim rečima predstavljalo uvod u postupak smene. Mrdić je rekao da u ovoj borbi nema ništa lično, već da je njegov motiv „borba protiv onih koji su zloupotrebili svoje funkcije i krše Ustav i zakon“, smatrajući da su Zagorka Dolovac i drugi visoki funkcioneri „imali bezbroj prilika da rade u interesu države, a da su te prilike prokockali“.

Osvrnuvši se i na svoje ranije štrajk glađu, uporedio ga je sa štrajkom Dijane Hrke, ocenjujući da su, iako motivi nisu bili isti, i jedan i drugi imali za cilj potragu za istinom i zakonskim postupanjem države.

Podsetio je da je zahtevao utvrđivanje odgovornosti u vezi sa padom nastrešnice u Beogradu u kojem je stradao sin Dijane Hrke i još petnaest ljudi, ističući da je očekivao njenu podršku u borbi za rasvetljavanje tog slučaja.

Autor: A.A.