PANIKA U TREĆEM TUŽILAŠTVU ZBOG NAJAVE IZMENA ZAKONA: Pomoriški bacala predmete i vikala da će 'strani faktor' sprečiti zakon

Najavljene izmene Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ubrzano ulaze u skupštinsku proceduru. Predsednik Odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić zvanično je najavio formiranje Trećeg i Četvrtog osnovnog suda u Beogradu, kao i Trećeg i Četvrtog osnovnog javnog tužilaštva.

Kako ekskluzivno saznaje naš portal ove izmene među pojedinim tužiocima izazvale su blago rečeno paniku. Naime, naš izvor iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva navodi da je šefica ovog tužilaštva burno reagovala. Ona je haotično bacala predmete sa stola i ponavljala kako to "stranci neće dozvoliti", da "Dolovac neće dopustiti da se taj zakon usvoji", ali i da je kao više puta do sada uputila i pretnje da „oni koji guraju zakon ne znaju šta ih čeka“.

Zaposleni koji su se u tom trenutku našli u hodniku ispred kancelarije, tvrde da se kroz poluzatvorena vrata moglo čuti i udaranje, i zveckanje predmeta koji su padali na pod, dok je Pomoriški, vidljivo izbezumljena odjurila hodnikom zalupivši vrata za sobom.

Ovakvo ponašanje Ivane Pomoriški, koja je podsećamo više puta upućivala pretnje svojim kolegama, ovog puta nije plod očigledne nervoze, već strah od konkretne, pravno definisane posledice donošenja ovog zakona. Drugim rečima danom stupanja zakona na snagu, Pomoriški gubi funkciju. Na njeno mesto biće imenovan vršilac funkcije, kao i u novoosnovanom Četvrtom OJT-u, što znači da prestaje mogućnost da direktno utiče na kadrove, predmete i unutrašnju organizaciju. Upravo to je razlog zašto se ovaj predlog doživljava kao udar na mrežu koja je pod zaštitom Zagorke opstala duže nego ijedna druga u pravosuđu.

Naš izvor dodaje i da je istog dana održan zatvoreni sastanak u Trećem OJT-u, na kojem su, pored Pomoriški, bili prisutni i Lazar Lazović, tužilac iz Odeljenja za ratne zločine,ali i Boris Majlat, bivši šef Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal, koji iako je formalno raspoređen u Šabac više vremena provodi u kabinetu Ivane Pomoriški. Sastanku se priključila i Jovana Komnenović, tužiteljka, kuma Pomoriški, i pored Majlata, kandidat za Visoki savet tužilaštva, što ukazuje da su kadrovske pripreme za predstojeće izbore u centru strategije odbrane.

Na sastanku je, prema našim izvorima, preneta direktiva Zagorke Dolovac da se „pooštri kampanja“ i da se maksimalno aktiviraju njihovi mediji i mreža podrške, konkretno pojačati medijsku kampanju protiv svih kandidata struke koji nisu deo njihove mreže, koristiti N1, Novu S i povezane profile na društvenim mrežama kao kanale za diskreditaciju, a paralelno, intenzivirati narativ da se izmenama zakona vrši „politički pritisak“ i „rastura struktura tužilaštva“. Upravo iz tog razloga poslednjih dana primetno raste broj napada na nezavisne tužioce i sudije, dok profil „Javni pravednici“, koji vode Pomoriški, Lazović i Majlat, sve češće objavljuje sadržaje u kojima se ciljano kompromituju kandidati koji ne pripadaju njihovoj liniji.

Dolovac je, prema rečima našeg izvora, naglasila da je njena smena izvesna ukoliko izgube u većinu u Visokom savetu tužilaštva, što podrazumeva i rušenje celokupne piramide uticaja.

Autor: Pink.rs