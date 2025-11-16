Mrdić najavljuje izmene zakona i moguće razrešenje Dolovac

Predsednik odbora za pravosuđe u Skupštini Srbije Uglješa Mrdić najavio je danas da će svoju borbu za istinu i pravdu nastaviti kroz predlog za usvajanje seta pravosudnih zakona kako bi, pored ostalog, svi odgovorni za pad nadstrešnice bili procesuirani.

"Nadam se da će Odbor za pravosuđe raspravljati o izveštajima Vrhovnog javnog tužioca o radu i da će se negativno izjasniti o tome i to uputiti Skupštini Srbije, koja će dalje o tome raspravljati i uputiti dopis Visokom savetu tužilaštva da se na Savetu razreši Zagorka Dolovac", rekao je Mrdić za televiziju Pink.

Takođe je najavio da će predložiti da se Treći osnovni sud u Beogradu podeli na treći i četvrti kako bi jedan bio nadležan za Novi Beograd a drugi za Zemun i Surčin zbog "Expo 27" i mnoge druge stvari koje će pojačati rad tužilaštva i sudstva..

"Mi moramo imati sudstvo u tužilaštvo koje radi u insteresu države. Ako mislimo da isteramo istinu o padu nadstrešnice i smrti 16 ljudi - tu mora tužilaštvo da odradi svoj posao. Novi ljudi u tužilaštvu će nadam se uzeti u obzir i moju krivičnu prijavu za pad nadstrešnice i dokaze koje sam predao i nadam se da će biti procesuirani i Milutin Milošević i Nebojša Bojović i svi odgovorni, koji nisu još ni saslušani. Na taj način ćemo isterati pravdu, što je od interesa i za sve porodice žrtava", zaključio je predsednik Odbora za pravosuđe.

Mrdić takođe očekuje da će biti usvojen zakon koji se tiče reorganizacije tužilaštva, tako da Javno tužilaštvo za organizovani kriminal pređe pod ingerencije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsetimo, kada je u pitanju ideja reorganizacije tužilaštva, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo za ratne zločine sada su već relikti prošlosti, a oba postupaju pred Odeljenjima Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal i ratne zločine, dok Više javno tužilaštvo u Beogradu postupa pred svim drugim odeljenjima tog suda.

Ne postoji poseban, specijalni sud za njih već samo odeljenja, zbog čega je neophodno usklađivanje tužilaštva sa sudskom mrežom.

