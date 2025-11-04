AKTUELNO

Umesto da je na radnom mestu u Šapcu, Boris Majlat vodi kampanju iz kabineta Ivane Pomoriški u Beogradu

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/Tv Subotica, Printscreen YouTube/Tv Pančevo ||

Kako saznajemo od dobro obaveštenih izvora, Boris Majlat, bivši šef posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za visokotehnološki kriminal, svoje radno vreme umesto u Šapcu provodi u kabinetu Ivane Pomoriški, šefice trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Pomoriški, bivša predsednica omladine Lige socijal demokrata, nezvanično je šefica izborne kampanje za izbore za Visoki savet tužilaštva koji se održavaju 23. decembra. Naš izvor dodaje da je Majlat kod Pomoriški došao po nalogu Zagorke Dolovac i da im je trenutno jedini zadatak da proguraju Majlata kao kandidata višeg javnog tužilaštva, tužiteljku Radu Jovanović pred apelacijom i naravno Jovanu Dmitrović, koja je inače i kuma Ivane Pomoriški. 

Ranije smo pisali da je Pomoriški nedavno pretila tužiocima u Novom Sadu, navodeći da ko ne bude poslušan neće ostati na svojoj funkciji, svesna da ukoliko u Savetu ne budu imali većinu, Zagorka Dolovac neće dobiti još jedan mandat, a pored nje svoje šefovske funkcije neće zadržati ni ostali tužioci, uključujući i samu Pomoriški u čije je tužilaštvo nedavno ušao i UKP zbog sumnje na odavanje poverljivih podataka iz istrage. 

Boris Majlat se, nakon što je dao ostavku na mesto šefa posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal, vratio u šabačko tužilaštvo, gde je inače bio raspoređen, a odakle je skoro pa jednoglasno izglasan za kandidata na članak Visokog saveta tužilaštva. To je posebno interesantno ako se ima u vidu da je na radnom mestu u Šapcu jedva proveo nekoliko dana, a sudeći po najnovijim informacijama i sada više vremena provodi u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, nego u Šapcu.

