Mrdić za Pink: Dolovac i TOK u panici zbog predloženih izmena seta pravosudnih zakona! Oni ne rade samo protiv države, oni su i štetočine (VIDEO)

Predsednik Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Srbije Uglješa Mrdić je govoreći o predloženim izmenama seta pravosudnih zakona istakao da je usledila panika Zagorke Dolovac, kao i kod Tužilaštva za organizovani kriminal.

- To tužilaštvo se ne oglašava mesecima povodom pada nadstrešnice i brojne druge slučajeve, moj štrajka glađu, ali zato kad sam najavio izeme seta pravosudnih zakona, kako Tužilaštvo ne bi više bilo pod kontrolom samo jedne osobe, što je u interesu države i građana, usledila je panika, saopštenja TOK-a...- naveo je Mrdić.

Kako je ocenio, to govori da su oni loše radili i da imamo kriminogene strukture koje upravljaju delom tužilaštva.

- Oni ne samo da rade protiv države, oni su i štetočine - napomenuo je Mrdić.

Mrdić je istakao da je za štetu koju je nanelo Tužilaštvo koje predvi Mladen Nenadić uz podršku Dolovac, moglo da se izgradi 40 novih vrtića, 5.000 vrtića ili 5.000 fudbalskih terena, 12 kompozicija kineskih brzih vozova.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, smatra da je ponašanje glavnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića neprihvatljivo.

- To je bezobrazluk i drskost, da on da sebi za pravo postupanje Skupštine Srbije i narodnih poslanika za koje su glasali milioni. To je skandal kakav se do sada nije desio, i on je pokazao da Tužilaštvo za organizaovani kriminal nikada nije ni trebalo da postoji, kao ni Tužilaštvo za ratne zločine. To su manipulantska tužilaštva koja nikakav efekat nisu imala - rekao je Spasić.

- Umesto pravde, građani Srbije su dobili Zagorku Dolovac koja 20 godina sedi na čelu jedne institucije. Oni su očigledno imali plan da obojena revolucija se rasplamsa, da narod misli da niko u Srbiji ništa ne radi, a da se oni bave glasovima Visokig saveta sudstva i Tužilaštva i nameštaju svoje ljude i da tako dovedu u pitanje funcionisanje celog sistema - dodao je Spasić.

Prema njegovim rečima, Dolovac je 30 puta bila u Vašingtonu, a nikada građani Srbije nisu dobili povratnu informaciju šta je tamo radila.

Autor: S.M.