Mrdić: Izmene pravosudnih zakona biće “završni udar” na korupciju u tužilaštvu, glasaćemo protiv izveštaja o radu Dolovac

Poslanik i član skupštinskog Odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić izjavio je gostujući na televiziji Informer da očekuje da set izmena pravosudnih zakona uskoro uđe u skupštinsku proceduru i da će predstavljati, kako je rekao, “završni udar korumpiranim ljudima u tužilaštvu i sudstvu”.

On je naveo da će Odbor za pravosuđe prvi put posle više godina razmatrati izveštaj o radu Republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac. Prema njegovim rečima, očekuje da poslanici vladajuće većine izglasaju negativan izveštaj, jer smatra da je rad tužilaštva bio “katastrofalan”.

Mrdić je rekao da bi negativan izveštaj bio upućen Visokom savetu tužilaštva, koji bi zatim mogao da odlučuje o poverenju prvom tužiocu. “Ukoliko bude većina, Zagorki Dolovac može biti razrešeno poverenje, a time i funkcija”, rekao je on.

Govoreći o predloženim izmenama zakona, Mrdić je najavio racionalizaciju tužilačke strukture u Beogradu — jedno tužilaštvo za jedan sud — kao i jasniju hijerarhiju unutar sistema. Po njegovim rečima, to bi omogućilo da viši tužilac menja postupajućeg tužioca u slučajevima u kojima postoji sumnja na nepravilnosti.

Mrdić je ocenio da su predstojeći izbori u tužilaštvu 23. decembra razlog za “paniku” Zagorke Dolovac, tvrdeći da je prethodnih godina “privatizovala deo tužilaštva” postavljajući kadrove po ličnom izboru.

Posebno je istakao značaj efikasnijeg rada Tužilaštva za visokotehnološki kriminal, koje bi — prema njegovim rečima — moralo brže da reaguje u slučajevima širenja lažnih vesti i uznemiravanja javnosti. Kao primere je naveo lažne informacije o navodnom korišćenju “zvučnog topa”, kao i netačnu objavu o smrti dečaka u Valjevu, istakavši da bi blagovremene reakcije tužilaštva sprečile paniku i manipulacije.

On je dodao da bi redovno informisanje javnosti, poput modela iz Makedonije, sprečilo manipulacije u kriznim situacijama. “Kada tužilaštvo ne radi dobro, to postaje preduslov za obojenu revoluciju ili tužilački državni udar”, rekao je Mrdić.

Govoreći o sudstvu, Mrdić je uputio generalnu kritiku na račun dela članova Visokog saveta sudstva i Vrhovnog suda, a kao konkretan primer naveo je članicu Visokog saveta sudstva Snežanu Belogrlić, za koju tvrdi da je “na elektronskoj sednici postavila svog supruga za predsednika suda u Ivanjici”. Naveo je da takve situacije “ne smeju da se dešavaju”.

Mrdić je ponovo govorio i o slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu, navodeći da bi, prema njegovim rečima, “čitav slučaj bio rasvetljen mnogo ranije da je tužilaštvo od prvog dana pravilno reagovalo”.

On tvrdi da su sve okolnosti morale biti ispitane odmah po događaju, uključujući i tvrdnje iz njegove krivične prijave. Po njegovim rečima, već bi se znalo da li su, kako on smatra, Nebojša Bojović i Milutin Milošević odgovorni.

Dodao je da je upravo nedostatak brze reakcije omogućio “blokaderima i stranim centrima moći” da, kako kaže, manipulišu tragedijom i šire tvrdnje da je pad nadstrešnice povezan sa ministrom iz SNS-a ili najvišim državnim vrhom, što, kako navodi, “nema nikakve veze”.

Na kraju je poručio da cilj izmena pravosudnih zakona nije politički pritisak već “primoravanje tužilaštva da radi svoj posao samostalno, profesionalno i u skladu sa ustavom”.

Autor: S.M.