Vlada Srbije donela odluku o otvaranju Ambasade Srbije u Letoniji

Vlada Srbije donela je odluku o otvaranju Ambasade Srbije u Letoniji sa sedištem u Rigi, objavljeno je u Službenom glasniku.

Ova odluka je objavljena juče u Službenom glasniku, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Kako je navedeno, Ministarstvo spoljnih poslova preduzeće potrebne mere za sprovođenje ove odluke.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je u maju otvaranje ambasade u Rigi, navodeći da Beograd nastoji da otvori kanal komunikacije sa zemljama koje su "više skeptične" ka evropskom putu Srbije.

Autor: Iva Besarabić