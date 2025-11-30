PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRATIO GRAĐANIMA! Otkrio nove informacije o NIS-u: Ne razumem logiku Amerikanaca - rafinerija prestaje da radi u utorak

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio građanima o najvažnijim pitanjima - blokaderskim napadima i lažima, kao i situaciji u NIS-u.

Predsednik je rekao da je jutros oko 4 sata i 11 minuta jedno lice je preskočilo ogradu Ćacilenda i ušlo u sukob sa čovekom koji je bio tu.

- To lice, taj blokader iz Subotice, koji živi u Beogradu, je upotrebio nož i naneo ubodnu ranu velike dužine. Verujemo i srećom ne prevelike dubine. 10 santimetara je dužina ubodna rana, tako da se Miloš Nikolić nalazi na operacionom stolu - rekao je on.

Kaže i da je obavešten o dva incidenta u Negotinu.

- Ljudi ne treba da brinu, država će odgovoriti na svako nasilje! Ne mogu da kažem da će izbori proći u najboljem redu, uvek ćete tu pronaći nekakve nusefekte, ali suštinski za sada protiču u najvećem delu mirno. Izlaznost je veća u sve tri opštine nego što je bila pre 4 godine - kazao je on.

O blokaderskim lažima vezanim za odlaganje povećanja penzija, koje su objavljene na društvenim mrežama, Vučić kaže da to naravno nije istina.

- Penzioneri znaju da nismo nikada lagali, i kada su bile teške mere, i uvek smo govorili istinu. Penzioneri kao iskusni ljudi, ali i dobro pamte razna vremena, umeju da cene trud i rad. Prvi put imamo stabilan kurs dinara, gotovo 14 godina. Oni znaju da penzije ne kasne ni sata, i uprkos problemima penzije su sve veće i veće. I oni znaju da ćemo im uvek posvetiti posebnu pažnju. To su bile sitne obmane za upotrebu njihovim biračima u ove tri opštine gde se održavaju izbori. Penzionere da umirim, penzije idu redovno! A pre 4. ili 5. januara dobiće uvećanu penziju za 12.2 odsto - rekao je predsednik.

Vučić, govoreći o Sarajevo safariju, kaže da je svima jasno da on nije učestvovao u tome.

- A šta to meni vredi njihovo priznanje da je sve laž. I vi ste pokušali u pitanju da kažete da je to sve laž. I kada to na takav način kažete, ja sebi postavim pitanje, a koliko ljudi će da poveruje u to ali će da kaže sebi možda nema nikakvih dokaza. Toliko je to sumanuto i blesavo sve. Taj Đajić je rekao da sam ubijao decu u majčinim rukama. Kada je potrebno da vam zlikovci sude i da govore o vama da niste čovek, onda ne prezaju ni od čega. Sprdali su se sa onim stativom od kamere, pogledajte dobro snimak. Sve su lagali sve vreme. Gonili su me tamo zvanično, kao i za Srebrenicu, pa su odustali od toga - rekao je on.

Dodao je da je tu mnogo besmislica i sumanutih laži, i kada to postavite i vidite odakle to dolazi, jasno je da svima smetate.

- Naša nezavisna politika se nikada nikome neće dopasti. Možda to ne smeta Kini, od velikih sila, a svima drugima smeta. I jedni i drugi bi hteli da budemo nečija marioneta i da donosimo odluke onako kako im se dopada. U skladu sa time slede razne optužbe, i nije važno šta je istina. Normalan čovek će da kaže, pa čekaj, ako ga ovoliko optužuju, ako je i 1 odsto tačno to je strašno. Ko će onda da veruje da sam ispravan normalan čovek koji se bori za svoj narod - naglasio je Vučić.

Zapitao je da li će demantiji iz Sarajeva sada biti objavljeni u Gardijanu, Dejli mejlu i Bildu.

- Naravno da neće! Samo stave znak pitanja na kraju naslova, i onda naslutite šta se tu stvarno desilo. Ovo nije kraj, nastaviće se sa neistinama. Jedini cilj je rušenje Srbije, nisam ja krajnji cilj, ja sam samo prepreka. Oni žele da Srbija bude marioneta jednih ili drugih, i samo služi tuđim, a ne svojim interesima. Jedna od glavnih karakteristika je da sam ja ili izdajnik zapadnih vrednosti, ili izdajnik istočne braće, a ja sam rodoljub koji samo štiti interese sopstvenog naroda - istakao je predsednik.

Kaže da se sada opet priča o skaj komunikaciji, i da je on uvek kriv za sve - i kada Hajduk sa Liona izgubi utakmicu.

- Takva je priča i sa promenom trenera u Partizanu. Samo je Vučić za sve uvek kriv. Verovatno sam kriv zato što sam pomagao u njegovom dovođenju u Partizan, i zato što sam ćutao na sve povike na utakmicama. FK Partizan je imao najveću podršku države od svih klubova, i verovatno najveću podršku u poslednjih nekoliko godina na celom svetu. Koliku su podršku imali i imaju od države. Što se tiče KK Partizan, taj klub redovno izmiruje sve obaveze prema državi. Za to samo mogu da ih pohvalim - rekao je predsednik.

Kada je izvešten o napadu na dopisnicu Informera, predsednik je rekao da blokaderi imaju neki poseban pik ne samo na novinare - već na žene.

- Pokušavali su da upadnu u štabove ljudi, to je neko čudo neviđeno, umislili su da mogu da tuku koga hoće. Poseban pik imaju na žene. Kod mene uvek najveći prezir izazivaju oni koji napadaju i tuku žene. Sećate se i da je jedan novinar N1 pozivao na linč Branke Lazić. I pitao sam se da li je moguće da nikome ne padne na pamet da se zaustavi, da kaže da je to jedna žena. Oni imaju poseban pik na žene, kao što su ispred Skupštine pesnicom udarali devojku. Kao što su i Gocu Uzelac udarali ispred Pinka. Svaki put biraju žene za mete - rekao je predsednik.

Kada večeras stignu rezultati sa izbora, sve će biti jasno, poručio je on.

- Uprkos tome što dovlače ljude iz cele Srbije. Sve je to dozvoljeno, samo nikoga ne smeju da tuku i diraju - rekao je on.

U studiju su pročitali zatim da je napadač iz Ćacilenda Damjan P, student Fakulteta primenjenih umetnosti koji ima svoju firmu za filmsku produkciju.

- Nije za džabe veliki Miloš govorio: Kakvo sam ti to dobro učinio da me toliko mrziš. Država nam je godinu dana bila oteta, ušli su u sve institucije, u školstvo, zdravstvo, i mislili su da može zemlja da se razara, a da to ne bude kažnjeno. A što se tiče ovoga, ne mogu da ulazim u privatne motive. Policija i nadležni državni organi će da rade svoj posao. A šta radite u četiri ujutru da nekoga provocirate i još nosite nož sa sobom, teško da to možete bilo kome racionalnom da objasnite - kazao je predsednik.

Istakao je još jednom da je razgovor i dijalog najbolja stvar, i da će bez obzira na incidente pružati ruku.

- Vidite da su krenuli sa žestokim obračunima između sebe. I sada ponavljaju onu argumentaciju o plivanju preko Dunava - rekao je on.

Predsednik je šaljivo rekao da u pauzama Sarajevskog safarija nalazi vremena da organizuje tuče blokadera na Pravnom fakultetu ili da podstiče Seada Spahovića da prebije Čedomira Kokanovića.

O situaciji u NIS-u, predsednik je rekao da je to najvažnija tema u zemlji.

- Prosto, Amerikanci su uveli sankcije protiv NIS-a sa ciljem da se isključi ruski menadžment, a onda su prvi put jasno rekli da žele da se isključi rusko vlasništvo, i da će tek tada odblokirati sankcije. To nije zasnovano ni na međunarodnom pravu, ali su to stvari koje se u eri nepravde i sile događaju. Mi smo mala zemlja, ne možemo da funkcionišemo bez nafte. Imamo jedan naftovod koji su Hrvati zatvorili sat vremena pre nego što su krenule sankcije - kazao je on.

Predsednik ističe da su veliki problem sekundarne sankcije koje bi mogle pogoditi naše banke.

- Pričali smo sa svima, i sa Rusima, i zamolili smo ih da pronađu rešenje koje bi bilo prirodno i normalno. I da odmah odgovorim onima koji glume da su veliki rusofil, a obično govore po nečijem nalogu, pa pitaju kako su se suprotstavili Belgijanci. Pa mogu zato što će oni biti odgovorni ako otmu rusku imovinu, ali imaju dovoljno i nafte i gasa - rekao je Vučić.

On kaže da je njega sramota da neznalicama govori o odnosima sa Rusima.

- Evo da pitam, kada su nam to bili dobri odnosi od Oktobarske revolucije? U vreme Lenjina, Staljina? Hruščova? Imali smo jedno kratko vreme detanta. Pa onda Kosigin i Brežnjev, pa do 1982. godine. Tada su nam odnosi bili nezategnuti ili divni? Ili posle toga sa Černjenkom i Andropovim, pa posle sa Gorbačovim i Jeljcinom? Tada su čak mogli biti i uzdržani u UN, ali su glasali za sankcije. Pri tome mi ne zameramo to Rusima, zato što znamo da oni tada ni za Ruse nisu radili kako treba - naglasio je predsednik.

Šta god da je u pitanju, Vučić kaže da zna da nikoga ne može zadovoljiti, i da mu nije jasno šta Amerikanci sada rade.

- Ubijte me, ja ne razumem njihovu logiku. Bezbroj razgovora sam obavio sa njima. Ja pitam zbog čega nam ne daju licencu, rafinerija prestaje da radi u utorak. Vrednost kompanije će onda pasti. Kažem da ćemo poštovati sankcije, i da će se to desiti što hoće za 5 dana.

Vučić je dodao da je siguran da predsednik Tramp nije upoznat o detaljima razgovora.

- Zašto to radite ne razumem. Kažu nam imali ste 9 meseci. Pa nismo imali ni dana, mi nismo vlasnik kompanije. Nismo ni komunisti ni fašisti da otimamo. Očigledno je da i kod Amerikanaca vlada nervoza zbog Ukrajine, nisu sigurni da će se tu nešto rešiti. I onda ćemo biti krivi i jednima i drugima. Iskreno da vam kažem, ja ne znam da postoji drugi ili drugačiji put, ovako nam ostaje teška borba. Sutra imamo važan sastanak na kom ćemo rešavati sve probleme, računamo kao da se Amerikanci neće o ovome oglašavati. Kod njih nema nervoze, šta njih briga kolika je šteta u Srbiji. Ni kod Rusa nema žurbe, njima je bitno vlasništvo, a kako će kod nas biti njihova stvar. Ali opet ne mogu ni njih da krivim, nisu oni ovo izazvali - istakao je on.

Predsednik je rekao da zna da se ne sviđa nikome u regionu, i da nije omiljeni lik ni u Vašingtonu, ni u Briselu ni u Moskvi.

- Zbog svega toga ja sam najponosniji. Ja znam da radim najbolji posao za svakog našeg čoveka u Pirotu, Kikindi, Somboru... Dobio sam poverenje svog naroda, i to ću nastaviti da radim i u budućnosti. Ljudi nemaju razloga za paniku, a mi sa velikom izvesnošću, ne verujem da će Amerikanci promeniti svoju odluku. Ona je sada pod striktnom kontrolom Stejt dipartmenta. Oni danas imaju razgovore sa Zelenskim. Ja sam se trudio da razumem ovu američku odluku, i ne mogu da je razumem. I sa svakim od njih sam spreman da razgovaram o tome, i da objasnim da u tome logike nema. Najteže mi je da razumem nešto gde logike nema. Logike u ovakvom odnosu prema Srbiji, u ovom trenutku, posebno posle naših garancija, apsolutno nema - kazao je Vučić.

On kaže da ga ne zanimaju izjave bilo kakvih agenata, i da on dobro zna ko za koga radi.

- Ne postoji nijedan čovek koji to zna bolje od mene. Znam to bolje od svakog šefa bezbednosnih agencija. Oni su se menjali, a ja sam uvek bio na ovom mestu. I dobro sam znao ko šta radi u interesu ili protiv interesa ove zemlje. Mene brine samo potreba jednog dela ljudi da se bore protiv svoje zemlje. I ništa više nemam o tome da kažem, a mi ćemo se truditi prijateljske i partnerske odnose, ali još jednom ponavljam, uopšte ne razumem šta tačno Amerikanci sada rade. Kada ih pitam, oni kažu da nisu dobili jasnu strukturu promene vlasništva između kupca i ruske strane. Čekajte, to vas ne treba da zanima, osim ako vi nećete da uđete u NIS. Vas treba samo da interesuje da li će u roku koji ste pomenuli da vidite promenu vlasničke strukture ili nećete. Dobili ste garancije od nas, ništa drugo vas ne treba da zanima - naglasio je predsednik.

Još jednom je zapitao šta je problem da se izda licenca Srbiji, i kaže da na to pitanje nema racionalnog odgovora.

- Ne razumem šta je njihova ideja. Donald Tramp je bio najpopularniji čovek u ovoj zemlji. A sada niko ne može da objasni kako smo završili sa 35 odsto tarifa. Dobili smo neku listu kako da se odnosimo prema tome, pa to je gore nego 15 godina da ispunjavate ono za EU. Bio sam siguran da će posle Dana zahvalnosti doneti pozitivnu odluku, sada je više i ne očekujem. Sada moramo da se pripremimo i radimo naš posao, da zemlju spremimo. Naše je da u eri koja dolazi, a ona nije lepa ni dobra, mislim ako dođe do primirja da će to biti samo pauza pred veliki rat - kazao je on.

O situaciji u TOK-u, predsednik kaže da ne bi trebalo da često komentariše rad tog tužilaštva.

- Posao predsednika je da drugim institucijama pruža podršku, ali ja ne mogu da im pružam podršku pošto se oni bave političkim aktivizmom. Ako pogledate sve njih, oni su listom politički aktivisti blokaderske liste. I za sve njih imamo dokaze, oni su javno politički aktivni, i plašim se da ne rade svoj posao u skladu sa zakonima Republike Srbije, već u skladu sa političkim idejama - rekao je Vučić.

Kaže da jedan istaknuti pravnik, prozapadni čovek, napada samo njega i da ga optužuje za stvari za koje su drugi odgovorni.

- Kada mislite da ja takve stvari ne znam, i ko iz koje ambasade daje naloge, ja to sve znam. Samo da ljudi budu sigurni, da odlično znam šta se dešava u zemlji i koliko ima tu ljudi koji rade samo u svom interesu, a spremni su da se zaklinju do krajnjih granica u našu Srbiju. Zato ćete videti mnogo promena u raznim državnim organima, kao što smo rekli, vreme odgovornosti dolazi. Revolucija je završena, biće još pokušaja spolja, ali nema ništa od ta posla. A mi ćemo sve ovo preživeti i uspeti ponovo da podignemo Srbiju - zaključio je predsednik Vučić.

