'ONI ŽELE KRV NA ULICAMA' Vučević o NAPADU ispred Ćacilenda: Pozivam da se HITNO prekine sa ovakvim nasiljem

Lider Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević uključio se u program Informer TV, komentarišući najnovija dešavanja.

Vučević se na početku razgovora osvrnuo na strašan napad blokadera u takozvanom Ćacilednu.

- Sreća u nesreći je da moj imenjak, napadnuti Milan nije teško povređen, a sve se radi s namernom da se oduzme ljudski život - jasno je poručio Vučević i dodao:

- Čestitam vam kako ste brzo došli do toga, do fotografije ubice u pokušaju, kako je sve to isti taj blokaderski krug ljudi.

Jutrošnji napad ispred Doma Narodne skupštine je posledica narativa koji stvaraju opozicija i tajkunski mediji.

- Ako stvarate takav narativ, ako vodite mračnu propagandu i dehumanizujete predsednika Vučića, onda je pitanje kada će neko zaista da uzme nož ili da povuče obarač. Najoštrije osuđujem incident koji se rano jutros dogodio ispred Narodne skupštine i pozivam da se hitno prekine sa ovakvim nasiljem.

- Sami vrše nasilje, žive u svetu haosa, to rade 13 meseci. Guraju i udaraju žene, pokušavaju da nam nametnu haos i zahvaljujući predsedniku Vučiću sačuvali smo državu.

Lider SNS je poručio da blokaderi ponovo žele isti scenario.

- Opet ako može Srbin da ubije Srbina, oni žele da se prolije krv na ulicama.

Zatim se dotakao izbora koji se danas održavaju u Negotinu, Mionici i Sečnju.

- Blokaderi uopšte ne rade na motivaciji svojih simpatizera, već rade da mi ne pobedimo. Bave se gde mi imamo štabove, kol centar. Da, mi imamo izborne štabove, odatle se koordinira lista. To je izborni dan, to sve liste rade ako su stranke koje učestvuju na izborima. u svakom naseljenom mestu imamo izborni dan. Neverovatne stvari su da neko to prikazuje da se nešto radi nezakonito i opasno. Ne, vi radite to i provocirate. Plašite građane da izađu na glasanje. Sve u svemu, ide to dobro i daćemo sve od sebe da imamo što bolji rezultat. Pozivam građane sve tri opštine da iskoriste svoje pravo - rekao je Vučevć i dodao:

- Video sam u vestima da je odbornik iz Zaječara krenuo u izborne aktivnosti tako što nosi sprej, palicu, bokser. Video sam da planiraju da se vežu za zgradu opštine u Mionice. Ako do toga dođe, a ja ne bih voleo da dođe, ja očekujem da će rasti njihovo nedemokratsko ponašanje. Ne očekujem da mogu da urade ono što su nam uradili pre 6, 7 meseci. Video sam objavu da se ne rukuju danas, da ne pređe sprej onog koji je glasao. Kakav je to neuspešan način bavljenja politikom. Ne daj Bože da dođu na vlast, ne bi ostao kamen na kamenu. Kad im ne budu odgovarali rezultati onda ćemo da čujemo priču o crnim džipovima, kupovini, ucenama, batinašima, a upravo sve to oni rade.

Vučević ne naglasio da osnivanja Srpske napredne stranke, nemaju vaspitanje i karakter da osporavaju izborni rezultat.

- Da li smo zadovoljni ili ne, to je pitanje za unutrašnju analizu, menjanje kadrova. Ne osporavamo izborni rezultat kada se sve dokaže da je bilo zakonito. Očekujem od svih lica koja učestvuju u sve tri opštine, priznajte izborne rezultate. Ko krši zakon mora da snosi posledice - zaključio je.

Autor: Iva Besarabić