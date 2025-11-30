AKTUELNO

Ja sam im samo prepreka! VUČIĆ POTPUNO JASAN: Nisam ja krajnji cilj napada! Krajnji cilj je da Srbija više nema svoju samostalnost (VIDEO)

"Naša nezavisna politika ne dopada se nikome, i neće nikada", napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu.

- Nisam ja krajnji cilj napada, ja sam im samo prepreka na putu do krajnjeg cilja, istakao je i dodao:

- A krajnji cilj je da Srbija više nema svoju samostalnost i nezavisnost, i da postane marioneta jednih ili drugih, da samo služi tuđim, a ne svojim interesima!

Šta je još poručio predsednik pogledajte u snimku ispod:

