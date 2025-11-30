UBEDLJIVA, ČISTA POBEDA! Vučević: Ostvaren je veliki uspeh u nemogućim uslovima, imali smo 13 meseci obojene revolucije

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević obraća se povodom lokalnih izbora.

Vučević je saopštio da je Lista Najbolje za Negotin, Najbolje za Mionicu i Najbolje za Sečanj odnela ubedljivu pobedu.

- Imamo potpuno obrađen materijal u dve od tri opštine, govorimo o Negotinu i Mionici. U sedištu imamo materijal obrađen 16 od 17 biračkih mesta, tako da je sve jasno i više nema dileme u izborni rezultat. I da potvrdimo upravo ono što je i predsednik Republike malo ranije, uključujući se u jednu televiziju, obavestio javnost Srbije. Sa zadovoljstvom, objavljujemo da je naša lista odnela ubedljivu i čistu pobedu - istakao je Vučević i dodao:

Po opštinama Negotin, znači 100 odsto obrađeno po biračkim mestima, 100 odsto obrađen materijal, glasalo je 17.127 birača od 35.616, Negotin je 48.9 odsto naša lista, Aleksandar Vučić, najbolje za Negotin, 11.534 glasa ili 69.29 odsto, znači gotovo 70 odsto glasova u Negotinu. Lista pod rednim brojem 2, to su blokaderi ujedinjeni za Negotin, 2.455 glasova, 26.76 odsto, Evropa i mladi, 288 glasova, 1.73 odsto, i Srpski liberali za zeleni Negotin, 368 glasova, 2.21 odsto, u mandatima, naša lista, Aleksandar Vučić, najbolje za Negotin, 33 mandata, blokaderska lista 12.

- Bilo je incidenata i u Mionici, i u Sečnju, manje u Negotinu, svugde je bilo. Ali, da budemo fer, bilo je manje nego na prethodnim izborima - naveo je Vučević i dodao da je izlaznost bila velika.

- Ovo su izborni rezultati na jednom ozbiljnom izlaznom nivou i time je naša pobeda ubedljivija i čistija - rekao je Vučević.

Autor: S.M.