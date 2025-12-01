Opozicioni kolumnista priznao veliku istinu: EXPO je ogromna šansa za celu srpsku privredu!

Napredak Srbije iz dana u dan smeta onima koji bi želeli da je vide na kolenima, te im prihvatanje istine teško pada.

Opozicioni kolumnista, Miša Brkić, priznao je veliku istinu - da EXPO2027 predstavlja ogromnu šansu za celu srpsku privredu!

- Odvajanjem i trošenjem 42 miliona evra država Srbija postala je signal (podsticaj) domaćim privrednicima da iskoriste EXPO za njihove poslovne interese - da sa poslovnim ljudima iz tih država prave partnerstva, zajednička ulaganja, trgovinske sporazume, uvozno-izvozne aranžmane, da transferišu znanje i tehnologije - priznao je Brkić.

- Na Svetskom EXPO2010 u Šangaju za učešće najmanje razvijenih zemalja, zemalja u razvoju bez izlaza na more, malih ostrvskih država u razvoju i međunarodnih organizacija, obezbeđena podrška od 100 miliona američkih dolara. A na Svetskoj EXPO izložbi u Milanu 2015. godine budžet za tu namenu bio je 76,5 miliona evra. Kazahstan je za EXPO2017 u Astani odvojio 62 miliona evra za tu vrstu podrške, a na Svetskoj EXPO izložbi u Dubaiju 2020. podrška je iznosila 320,9 miliona američkih dolara - analizirao je Brkić.

EXPO 2027 bi trebalo da dobije podršku domaće javnosti

- Na Svetskoj izložbi u Osaki koja još traje, za program podrške obezbeđeno je 219 miliona američkih dolara. Za razliku od nekih drugih troškova vezanih za izgradnju objekata za i oko EXPO, trošak za podršku pojedinim zemljama-učesnicama deluje smisleno i logično i trebalo bi da dobije podršku domaće javnosti. Podrška dolasku i učešću malih i nedovoljno razvijenih država na EXPO nije samo čin solidarnosti, nego je i atraktivna prilika domaćim poslovnim ljudima koju ne bi trebalo da propuste. Taj primer sa podrškom malim i nerazvijenim zemljama da učestvuju na EXPO2027 pokazuje šta treba da bude uloga države - da stvara ambijent i inicijativu prepusti preduzetničkoj ambiciji - priznao je Brkić.

Podsetimo, nakon izuzetnog uspeha na Ekspo 2025 u Osaki, Srbija preuzima zastavu Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) i postaje domaćin specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu.

Srbija je dobila potvrdu 125 zemalja za učešće na ovom događaju.

Autor: A.A.