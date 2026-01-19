AKTUELNO

Politika

BRNABIĆ SASULA ISTINU U LICE BLOKADERIMA: I za ovo je kriv Vučić!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Iks (X) i oštrom porukom odgovorila svima onima koji pokušavaju da blokadama zaustave napredak zemlje.

Brnabićeva je ukazala na neverovatne uspehe koje Srbija postiže u oblasti kinematografije, naglasivši da su upravo filmski podsticaji, koje je uvela aktuelna vlast, pozicionirali našu zemlju kao svetsku destinaciju za snimanje.

"I za ovo je kriv Aleksandar Vučić i program filmskih podsticaja koji smo uveli. Što bi blokaderi rekli - nikada nije bilo gore...", napisala je ironično Brnabić uz jasnu aluziju na stalne kritike opozicije.

Ovim putem, predsednica Skupštine je još jednom podsetila na konkretne rezultate i ekonomski benefit koji država ostvaruje zahvaljujući stabilnoj politici i podsticajima koji privlače svetske produkcije u Srbiju.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Ana Brnabić

#Film

#Srbija

#blokade

#kinematografija

#podsticaji

#vesti

