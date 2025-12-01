Skupštinski odbor nije usvojio izveštaje Vrhovnog tužilaštva, Zagorka Dolovac gubi legitimitet

Skupštinski Odbor za pravosuđe nije danas da usvojio izveštaje Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac o radu tužilaštva u Republici Srbiji.
Ove odluke su, kako saznajemo, posledica haotičnog stanja u kojem se već duže vreme nalazi tužilaštvo.
Odbor za pravosuđe je jednoglasno od prisustvnih članova odlučio da Narodnoj skupštini predloži da odbije ove izveštaje Zagorke Dolovac i da izvestilac bude predsednik Odbora Uglješa Mrdić.
Ovo je praktično prvi korak u gubitku legitimiteta njene funkcije vrhovne tužiteljke.
Podsetimo, ona je na tu funkciju izabrana odlukom parlamentarne većine.
