Skupštinski odbor nije usvojio izveštaje Vrhovnog tužilaštva, Zagorka Dolovac gubi legitimitet

Skupštinski Odbor za pravosuđe nije danas da usvojio izveštaje Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac o radu tužilaštva u Republici Srbiji.

Ove odluke su, kako saznajemo, posledica haotičnog stanja u kojem se već duže vreme nalazi tužilaštvo.

Odbor za pravosuđe je jednoglasno od prisustvnih članova odlučio da Narodnoj skupštini predloži da odbije ove izveštaje Zagorke Dolovac i da izvestilac bude predsednik Odbora Uglješa Mrdić.

Ovo je praktično prvi korak u gubitku legitimiteta njene funkcije vrhovne tužiteljke.

Podsetimo, ona je na tu funkciju izabrana odlukom parlamentarne većine.

