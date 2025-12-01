AKTUELNO

Nikolić: Dolovac pokazala nepoštovanje prema zakonodavnoj vlasti, hoće 4. granu vlasti - tužilačku

Član Odbora za pravosuđe Dragan Nikolić izjavio je da je kao narodni poslanik veoma povređen zbog nedolaska Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac na današnju sednicu Odbora za pravosuđe na kojoj se razmatraju izveštaji o radu tužilaštva.

"To pokazuje njeno veliko nepoštovanje prema zakonodavnoj vlasti…Celokupno ponašanje predstavja pokušaj da se formira četvrta grana vlasti – tužilačka, što je neprihvatljivo", rekao je pored ostalog Nikolić kritikujući postupanje javnog tužilaštva.

Istakao je da je Dolovac prva među jednakima, ali da je ipak na čelu tužilaštva 16 godina i njegova je personifikacija.

"Građani Srbije ne zaslužuju ovakvo ponašanje, građani koji su mene birali za poslanika u 5. mandatu rekli bi da ovi izveštaji ne treba da se usvoje. Ja ću glasati protiv njih", naglasio je Nikolić.

