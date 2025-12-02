Mrdić: Narodna skupština je jasno poručila da Zagorka Dolovac nema poverenje naroda

Reagovanje predsednika Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodnog poslanika SNS dr Uglješe Mrdića prenosimo u celosti:

Gostujući na televiziji Pink jutros sam govorio zašto Odbor za pravosuđe Narodne skupštine nije usvojio ni jedan od četiri izveštaja o radu Vrhovnog javnog tužilaštva za period od 2020. do 2023. godine.

Neusvaianje izveštaja otvara pitanje odgovornosti vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac, koja se nije pojavila na sednici odbora na kojoj je trebalo da obrazloži rezultate rada tužilaštva.

Želim jasno da kažem da je Vrhovni javni tužilac dužan da dođe pred Narodnu skupštinu, da podnese izveštaj i da ga brani. Ustav kaže da on odgovara Skupštini. Zato kada Narodna skupštiba ne usvoji izveštaj o radu ostavka vrhovnog javnog tužioca je najmanje što Dolovac treba odmah da uradi. Parlament joj je jasno poručio da rad tužilaštva nije zadovoljavajući a praksa u demokratskim državama kaže da je neusvajanje izveštaja jasna poruka o nedostatku poverenja.

Istakao sam da sam zabrinut oko postupanja Visokog saveta tužilaštva koji bi trebalo da ima ključnu ulogu u ovakvim situacijama. Poručio sam da četvoro članova Visokog saveta tužilaštva koji su izabrani od Narodne skupštine imaju obavezu onako kako su poslanici odlučili.

Naglasio sam da se često pogrešno izjednačava tužilaštvo sa sudskom granom vlasti. Tužilaštvo nije sudska vlast u strogom smislu reči. Ono je hibridni organ: funkcionalno bliže pravosuđu, ali organizaciono i po odgovornosti bliže izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Zato vrhovni javni tužilac mora da se pojavi pred Skupštinom, jer Skupština je ta koja ju je izabrala. Nije se udostojila da dođe ali je zato jutros pobegla u Holandiju da napada svoju zemlju. Kada je već otišla tako neka pita da joj objasne kako se svuda u Evropi poštuje mišljenje parlamenta. Na kraju nas je ostalo 11 i jednoglasno smo glasali protiv izveštaja. To se nikad nije desilo u istoriji Srbije. U svakoj drugoj državi tužilac bi posle ovoga podneo ostavku.

Umesto ostavke Dolovac je odlučila da ratuje Narodnom skupštinom saopštenjem koje je neshvatljivo jer su pokušali da predstave kao da poslanici treba njima da polažu račune!?

Narodne poslanike bira narod. Niko nije iznad države i Ustava — pa ni vrhovni javni tužilac. Zagorka Dolovac je nervozna jer mi predstavljamo narodnu volju.

Što se tiče Tužilaštva za organizovani kriminal logično je da ono pređe u nadležnost Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. To nije ukidanje, već kao racionalizacija sistema. Oni koji napadaju ovo rešenje a predstavljaju stranke nastale iz DOS treba da znaju da je kada je prvi put usvojen zakon o borbi protiv organizovanog kriminala tadašnji premijer Zoran Đinđić upravo sproveo rešenje da ovo “tužilaštvo” bude deo Višeg tužilaštva a ne da bude samostalno kako su mi sa zapada tražili. I tako je bilo, sve do 2010. godine i Borisa Tadića. Ovo tužilaštvo je bilo efikasnije dok je bilo deo Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Dakle, prestanite da lažete da je to ukidanje ovog tužilaštva jer je pitanju reorganizacija. Ono će i dalje da radi u skladu sa svojim ovlašćenjima. Ali ne možemo da imamo situaciju da Nenadić štiti kriminalce i ide po ambasadama lobirajući protiv izabrane vlasti i da predvodi deo tužilaštva koji učestvuju u političkim procesima.

Zato neusvajanje izveštaja, što je prvi kora ka razrešenju vrhovnoh javnog tužiica, nije samo tehnička odluka, već političko-institucionalni signal o dubokom nedostatku poverenja u rad tužilaštva tokom protekle četiri godine.



Autor: S.M.