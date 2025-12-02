USLIKAN NA BRAĆOM ROLEKS! Bahati vozač, koji je uhapšen zbog udesa u Novom Sadu, POZIRAO SA BLOKADERIMA

Bahati vozač automobila marke BMW, A. S. (25) iz Beograda, koji je juče u saobraćajnoj nesreći kod Sinagoge u Novom Sadu usmrtio taksistu (56), dok se dvadesetčetvorogodišnjoj devojci bore za život u Urgentnom centru, svojevremeno je pozirao u društvu nekih od najpoznatijih blokadera.

Naime, nakon što su na društvenim mrežama i u pojedinim medijima počele da se šire insinuacije kako je A. S. "sin moćnika bliskog vlasti", pojavila se fotografija koja pokazuje upravo suprotno - da je on deo blokaderske ekipe takozvane braće Roleks.

Reč je o Luki i Lazaru Stojakoviću, braći koja su postala poznata u medijima nakon što su blokaderi počeli da parališu Srbiju i da na ulicama izazivaju haos.

Njih dvojica su pozivali na nasilje, blokade i obustavu nastave u školama i na fakultetima, a istovremeno su se na društvenim mrežama hvalili svojim luksuznim načinom života, ali i činjenicom da studiraju u inostranstvu.